Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Убытки кинотеатров с начала пандемии составили 20 млрд тенге. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщила министр культуры и спорта Актоты Райымкулова.

По нашим данным, до 20 млрд тенге кинотеатры понесли убытки", - сказала министр.

По ее словам, чтобы минимизировать потери совместно с Миннацэкономики были разработаны преференции и льготы, в соответствии с которыми кинотеатры до конца года освобождены от ряда выплат.

Также Райымкулова проинформировала, что ранее с представителями кинотеатров, НПП "Атамекен" и МНЭ было проведено порядка 10 встреч. Кроме преференций, обсуждались возможности возобновления работы сферы.

Честно говоря, мы проработали весь алгоритм начала работы кинотеатров, они уже несколько раз были готовы начать работу со всеми мерами предосторожности. Санитарно-эпидемиологические требования были выполнены, местные органы власти, ответственные за эту работу, приходили и актировали эти кинотеатры о готовности начать работу. Но, к сожалению, исходя из уровня эпидситуации, главный санврач и Минздрав считают, что открытие кинотеатров преждевременно. Мы очень надеемся на улучшение эпидситуации и открытие кинотеатров", - отметила министр.

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