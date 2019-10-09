Участники программ 7-20-25 и "Баспана Хит" получили 162 млрд тенге с начала года

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - По итогам 9 месяцев текущего года по жилищным программам 7-20-25 и " Баспана Хит " выдано 17 916 займов на общую сумму 162 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

С момента реализации жилищных программ 7-20-25 и "Баспана Хит" банками второго уровня выдано ипотечных займов на 208,4 млрд тенге, что составляет 22 тыс. займов. Из них оператором выкуплено займов на сумму 192 млрд тенге и привлечено 152 млрд тенге за счет размещения облигаций на фондовом рынке, сообщает пресс-служба АО "Ипотечная организация "Баспана".

Запуск программ 7-20-25 и "Баспана Хит" позволил стимулировать и увеличить ипотечное кредитование более чем в 2 раза. Для сравнения: за 2015-2017 годы банки второго уровня в среднем за год кредитовали на 250 млрд тенге. С момента начала деятельности АО "Ипотечная компания "Баспана" (июнь 2018 года) и до конца 2018 года в целом по рынку ипотечное кредитование населения увеличилось до 524 млрд тенге, а за 8 месяцев 2019 года - на сумму 508 млрд тенге.

7-20-25 - это программа для работающих граждан Республики Казахстан со ставкой кредитования ниже рыночной, позволяющая приобрести жилье в новостройке, сданной в эксплуатацию. Вслед за запуском программы 7-20-25 с целью приобретения жилья работающими гражданами РК не только на первичном, но и вторичном рынке была запущена программа "Баспана Хит", также имеющая ставку кредитования ниже рыночной. Оператором обеих программ является дочерняя организация Национального банка РК - АО "Ипотечная организация "Баспана".

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