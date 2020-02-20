В 2021-2022 годы на субсидирование маршрутов общественного транспорта в Алматы выделят 40 млрд тенге

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев на отчетной встрече с жителями сообщил, что акиматом дополнительно субсидируются социально значимые маршруты общественного транспорта Алматы, передает Kazakhstan Today.

Наша главная цель в таком субсидировании - предотвратить рост тарифов на проезд. Поэтому на 2021-2022 годы в предлагаемом нами расчете при среднем тарифе в порядке 200 тенге субсидии на 154 социальных маршрута составят более 40 млрд тенге", - сказал аким города.

В 2019 году субсидии составили 23,1 млрд тенге. На 2020 годы выделено 24,2 млрд тенге. Из них - прямые компенсации льготным категориям пассажиров составили 4 млрд тенге (2019 год - 5,3 млрд тенге).

Следует отметить, что в Алматы ведутся активные работы по обновлению общественного транспорта. В 2019 было закуплено 450 новых автобусов, 190 из которых принадлежат частным автопаркам.

Всего городской парк автобусов обновлен на 92%. На 2020 год запланирован закуп 401 автобуса. Следует отметить, что с этого года город отдает предпочтение закупу автобусов на газе и электроавтобусам. В 2019 году были запущены первые 10 электроавтобусов, в текущем году планируется - еще 17.

В связи с ростом численности населения и расширением территории города активно ведутся работы по оптимизации маршрутной сети. Маршрутная сеть города составляет более 5 тыс. километров. За прошлый год по просьбам жителей были открыты 14 новых маршрутов, 8 из которых - пригородные. Они соединяют центральную часть города с окраинами и областью. К примеру, был запущен маршрут №10, соединяющий поселок Бурундай с железнодорожным вокзалом "Алматы-1".

В 2020 году запланировано открытие 24 городских и пригородных маршрутов с ежедневным выходом 291 автобуса. Также рассматривается вопрос организации пригородного маршрута (электрички) Алматы - Капшагай.

Данные меры позволили увеличить средний пассажиропоток с 850 тыс. до 1,2 млн человек в день, отметили в акимате.

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