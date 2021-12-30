В 2022 году заседание электроэнергетического совета СНГ пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - 28 декабря состоялось 59-ое заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств (ЭЭС СНГ) в формате видеоконференции, на котором было принято решение о проведении очного заседания совета по месту проведения заседания Совета глав правительств СНГ в Казахстане в 2022 году, сообщили в Минэнерго РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстан на совете представлял министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев. Обсуждались вопросы глобальной климатической повестки и проводимой климатической политики в государствах - членах СНГ.





На заседании Магзум Мирзагалиев выступил с докладом о декарбнизации энергетического сектора Республики Казахстан, в котором отметил важную задачу, стоящую перед Казахстаном, по переходу на низкоуглеродное развитие с последующей трансформацией в безуглеродную экономику.

Он рассказал о проводимых мероприятиях, направленных на выполнение цели по достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году, поставленной главой государства в декабре 2020 года на Саммите ООН по климатическим вопросам.

В настоящее время разрабатывается Доктрина достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан до 2060 года, где предусмотрены меры по глубокой декарбонизации.

Планы по сокращению выбросов парниковых газов в энергетическом секторе и переходу к низкоуглеродной экономике будут осуществлены путем реализации ряда проектов по вводу как базовой, так и маневренной генерации.

Так, в ближайшей перспективе предполагается строительство преимущественно возобновляемых источников энергии, а также ряда проектов по газовой генерации. Данная концепция по реновации энергосистемы нашла свое отражение в разработанном в соответствии с поручением главы государства Энергетическом балансе Республики Казахстан до 2035 года.

Вместе с тем в целях исполнения поручения главы государства правительством был утвержден План развития гидроэнергетической отрасли Республики Казахстан на 2020-2030 годы. Проводится работа по анализу состояния, необходимости строительства и модернизации электрических сетей для подключения реализуемых и перспективных проектов.

В целом к 2030 году планируется достижение следующих показателей:

- 15% доли выработки электрической энергии от ВИЭ;

- 25% доли газовой генерации.



