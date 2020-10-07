В Алматы до 20 октября продлили сбор заявок на "Бюджет участия"

Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - В Алматы продлили сбор заявок по проекту "Бюджет участия", передает Kazakhstan Today.

Жители могут подать заявки своих проектных предложений до 20 октября 2020 года включительно. Оставить заявку можно на сайте budget.open-almaty.kz.

Целью проекта " Бюджет участия " города Алматы является развитие и благоустройство территории районов города на основании инициатив и предложений граждан. Свою оценку инициативам горожан дают члены Общественного совета Алматы, эксперты, депутаты маслихата, представители НПО.

Алматинцы путем открытого обсуждения и голосования определяют, на что направить бюджет города. Если инициатива будет поддержана другими жителями в процессе голосования, ее реализуют за счет городского бюджета. Одна заявка не должна превышать сумму в 55,5 млн тенге. Общий объем финансирования составит 6,4 млрд - по 800 млн тенге на каждый район города. В прошлом году на каждый район выделялось по 500 млн тенге", - напомнили в пресс-службе акима.

Отмечается, что в этом году алгоритм и условия подачи заявки упрощены. Жители, предлагающие свои проекты, могут не прилагать смету или эскиз, а выбрать один из предложенных типовых документов либо загрузить картинку из Интернета. Это означает, что любой горожанин, не имея специального образования, может предложить идею и внести собственный вклад в улучшение своего района и развитие городской среды.

Прием заявок на 2021 год начался 28 августа текущего года на портале Центра развития Алматы - Open Almaty. По состоянию на 5 октября подано 428 проектных предложений. Ранее в пилотный период были предложены 333 проекта, ряд из которых уже завершен и введен в эксплуатацию. Среди реализованных проектов - скейтпарк, говорящая скамейка, обустроенные площадки для занятий спортом детей и взрослых, скверы и места отдыха горожан.

Так, участница проекта "Бюджет участия" Маргарита Балакирева в прошлом году предложила озеленить пустующий участок в Алмалинском районе.

Я нашла такое место на Розыбакиева - Жамбыла. Как раз недалеко работала, постоянно проезжала. И у меня возникла такая идея - сделать благоустройство. Просто я боялась, что там будут кафе или парковка, а хотелось именно озеленить город. Обычно нам как директиву спускают: у вас будет здесь это, здесь будет вот это. А здесь принимают участие сами горожане, как мы", - поделилась М. Балакирева.

Акимат Алматы призывает горожан принять активное участие в данном проекте. По вопросам можно обращаться по телефону +7 (727)224-39-29, внутренний 203 или по электронной почте budget@almatydc.kz. Прием заявок, голосование и отбор инициатив пройдут онлайн на портале budget.open-almaty.kz.

В акимате уточнили, что продление периода подачи заявок до 20 октября 2020 года включительно было рекомендовано по итогам рабочего заседания Общественного совета.

Критерии отбора проектов: озеленение территории; обустройство тротуаров; строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков; создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные объекты); ремонт бордюров, подпорных стен; ликвидация свалок; установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования.

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