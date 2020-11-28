В Алматы до конца года реализуют 90 инвестпроектов стоимостью 176,2 млрд тенге

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - О реализации инвестиционных проектов в Алматы рассказал руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин, передает Kazakhstan Today.

Глава управления предпринимательства и инвестиций города Алматы отметил, что, несмотря на пандемию и ограничительные меры карантина, в текущем году в городе Алматы отмечается рост объема инвестиций в основной капитал.

За 10 месяцев (январь - октябрь) 2020 года инвестиции в основной капитал составили 719,2 млрд тенге", - рассказал Оразалин, отметив, что основными источниками финансирования являются собственные средства инвесторов - 64,2% (462,1 млрд тенге).

По направлениям использования основной объем инвестиций (доля - 80,6%) пришелся на: недвижимость - 323,4 млрд тенге (доля - 44,9%); промышленность - 99 млрд тенге (13,8%); транспорт и складирование - 69,4 млрд тенге (9,6%); здравоохранение и соцобслуживание - 44,9 млрд тенге (6,2%); а также финансовую и страховую деятельность - 43,3 млрд тенге (6%).

До конца года планируется реализовать 90 инвестиционных проектов стоимостью 176,2 млрд тенге. В том числе завод Hyundai Trans Kazakhstan, производственной мощностью 45 000 автомобилей в год, частная школа "Шокан Уалиханов атындагы мектеп" (ТОО "Samal Білім", частная школа Tamos Education, до конца года запланирован ввод в эксплуатацию завода ТОО "СК "Рахат", рынок "Алатау-1", бизнес-центр "Арсенал Алматы")", - проинформировал спикер.

Из них: социальные проекты - 9 на 30,8 млрд тенге; проекты в сфере торговли и услуг - 45 на 15 млрд тенге; проекты в сфере промышленности - 17 на 60,4 млрд тенге, недвижимость - 18 проектов на 68,5 млрд тенге; транспорт - 1 проект на 1,5 млрд тенге.

В ходе реализации проектов в текущем году планируется создание более 7,3 тыс. рабочих мест.

В целом по результатам 2020 года объем инвестиций в основной капитал мегаполиса прогнозируется на уровне 900 млрд тенге.

Для повышения инвестиционной привлекательности города принимаются следующие меры:

- привлечение частных инвестиций путем расширения территории Индустриальной зоны Алматы;

- создание фармацевтического кластера на базе свободной экономической зоны ПИТ "Алатау". (В июне текущего года акиматом города Алматы инициирован вопрос по созданию на базе СЭЗ ПИТ фармацевтического кластера. На сегодняшний день ряд потенциальных инвесторов выразили свою готовность в строительстве заводов по производству вышеуказанной продукции, в частности, ТОО "VivaPharm", ТОО "DolcePharm", ТОО "Boston Biоpharma" и др.);

- реализация крупных девелоперских проектов на базе действующих промышленных объектов;

- прорабатывается привлечение инвестиций в приоритетные сектора экономики города.

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