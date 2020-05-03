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В Алматы одобрен третий этап возобновления деятельности предприятий

02.05.2020, 22:05 5401
Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК одобрила запуск в Алматы третьего этапа возобновления деятельности предприятий, передает Kazakhstan Today.
 

В рамках третьего этапа запуска предприятий в Алматы с 4 мая возобновят дополнительно работу: парикмахерские (по записи), фотосалоны и цветочные киоски, компании, оказывающие услуги с недвижимым имуществом, обменные пункты. В сфере услуг разрешен запуск работы объектов по ремонту обуви, стирки и химической чистки, издательской деятельности", - говорится в распространенном сообщении.

 
Также разрешена деятельность отдельно стоящих непродовольственных магазинов площадью до 500 квадрантных метров (вне ТЦ, ТРЦ и ТД), с графиком работы до 17.00.
 
В целом на все предприятия данных отраслей, чья деятельность разрешена, будут распространяться требования обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, прописанных в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы "О порядке снятия ограничений деятельности с объектов отдельных отраслей 3-го этапа".
 
Возобновление деятельности организаций соответствующих отраслей является возможным при условии выполнения алгоритма объектами ряда отраслей, с которых планируется снять ограничения. Алгоритм включает в себя следующие пошаговые действия:
 
1. ознакомление с постановлением главного государственного санитарного врача Алматы "О порядке снятия ограничений деятельности с объектов отдельных отраслей 3-го этапа";
 
2. подготовку объекта в соответствии с требованиями постановления;
 
3. после завершения процесса подготовки - регистрация на сайте infoalmaty.kz и подтверждение того, что объект был подготовлен в соответствии с требованиями постановления и гарантирует соблюдение на предприятии прописанных норм, путем подписания уведомления электронной цифровой подписью.
 
В последующем, при проверке объекта департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в случае предоставления неверной информации и неcоблюдения требований, прописанных в постановлении, к объекту будут приняты административные меры вплоть до закрытия.
 
Прием заявок начнется с 09.00 3 мая. Запуск объекта возможен только при условии подготовки объекта в соответствии с требованиями постановления и прохождении регистрации на сайте infoalmaty.kz.
 
Ожидается, что в рамках открытия данных объектов, количество занятых увеличится до 41,4 тыс. человек.
 

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