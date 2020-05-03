В Алматы одобрен третий этап возобновления деятельности предприятий

Алматы. 2 мая. Kazakhstan Today - Госкомиссия по обеспечению режима ЧП при президенте РК одобрила запуск в Алматы третьего этапа возобновления деятельности предприятий, передает Kazakhstan Today.

В рамках третьего этапа запуска предприятий в Алматы с 4 мая возобновят дополнительно работу: парикмахерские (по записи), фотосалоны и цветочные киоски, компании, оказывающие услуги с недвижимым имуществом, обменные пункты. В сфере услуг разрешен запуск работы объектов по ремонту обуви, стирки и химической чистки, издательской деятельности", - говорится в распространенном сообщении.

Также разрешена деятельность отдельно стоящих непродовольственных магазинов площадью до 500 квадрантных метров (вне ТЦ, ТРЦ и ТД), с графиком работы до 17.00.

В целом на все предприятия данных отраслей, чья деятельность разрешена, будут распространяться требования обязательного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, прописанных в постановлении главного государственного санитарного врача Алматы "О порядке снятия ограничений деятельности с объектов отдельных отраслей 3-го этапа".

Возобновление деятельности организаций соответствующих отраслей является возможным при условии выполнения алгоритма объектами ряда отраслей, с которых планируется снять ограничения. Алгоритм включает в себя следующие пошаговые действия:

1. ознакомление с постановлением главного государственного санитарного врача Алматы "О порядке снятия ограничений деятельности с объектов отдельных отраслей 3-го этапа";

2. подготовку объекта в соответствии с требованиями постановления;

3. после завершения процесса подготовки - регистрация на сайте infoalmaty.kz и подтверждение того, что объект был подготовлен в соответствии с требованиями постановления и гарантирует соблюдение на предприятии прописанных норм, путем подписания уведомления электронной цифровой подписью.

В последующем, при проверке объекта департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, в случае предоставления неверной информации и неcоблюдения требований, прописанных в постановлении, к объекту будут приняты административные меры вплоть до закрытия.

Прием заявок начнется с 09.00 3 мая. Запуск объекта возможен только при условии подготовки объекта в соответствии с требованиями постановления и прохождении регистрации на сайте infoalmaty.kz.

Ожидается, что в рамках открытия данных объектов, количество занятых увеличится до 41,4 тыс. человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства