В этом году в Казахстане на возмещение затрат экспортеров предусмотрено 10,4 млрд тенге

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" объявило о начале приема заявок на возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров с 29 апреля по 1 ноября 2019 года, передает Kazakhstan Today.

На возмещение затрат экспортеров на 2019 год предусмотрена сумма в размере 10,4 млрд тенге, сообщает пресс-служба центра.

Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению товаров производится по следующим видам: затраты, связанные с рекламой товаров за рубежом; затраты на прямое участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях; затраты, связанные с разработкой, переводом на иностранные языки и изданием специализированного каталога для распространения за рубежом; затраты на содержание представительства, торговой точки и склада за рубежом; затраты на проведение процедур, связанных с регистрацией товарных знаков (бренда) за рубежом; затраты на проведение процедур, связанных с сертификацией товаров за рубежом; затраты, связанные с доставкой товаров железнодорожным транспортом и/или автомобильным транспортом (в пределах РК).

В зависимости от категории субъектов предпринимательства, возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в следующем порядке: субъектам крупного предпринимательства - в размере 30% от суммы, предъявленной к возмещению; субъектам среднего предпринимательства - в размере 50% от суммы, предъявленной к возмещению; субъектам малого предпринимательства - в размере 60% от суммы, предъявленной к возмещению.

Согласно Правилам, максимальный размер возмещения не должен превышать 13 000 МРП, или 32,8 млн тенге, независимо от размера бизнеса. Предельный размер возмещения части затрат на транспортировку не превышает 1/50 выделенных финансовых средств на текущий год, или 200 млн тенге на одного субъекта. Лимит на транспортировку грузовым автомобилем составляет не более 300 тенге на 1 километр пробега. Возмещение части затрат субъектам индустриально-инновационной деятельности осуществляется в соответствии с Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, утвержденными приказом министра по инвестициям и развитию РК.

Прием заявок осуществляется по адресу: Нур-Султан, улица. Д. Кунаева, 8, БЦ "Изумрудный квартал" (блок Б, 34 этаж, кабинет 3406).

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