В фонд медицинского страхования в августе поступило более 9 млрд тенге

Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Поступления в НАО "Фонд социального медицинского страхования" в августе 2019 года составили более 9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

"За обязательное медицинское страхование в период с 1 по 31 августа 2019 года перечислено 9,3 млрд тенге. Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 31 августа 2019 года, составила 205,1 млрд тенге", - сообщили в департаменте по связям с общественностью НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Из них 196,2 млрд тенге (около 95,6%) приходятся на отчисления работодателей, 8,9 млрд тенге (около 4,4%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Нур-Султан, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.





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