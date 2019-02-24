В Карагандинской области планируется поднять добычу угля до 40 млн тонн

Караганда. 19 февраля. Kazakhstan Today - Экономика Карагандинской области стабильно развивается - по итогам 2018 года достигнут прирост по всем основным показателям, передает Kazakhstan Today.

По отчётным данным, объём промышленного производства составил 2,6 трлн тенге - на 250 млрд тенге больше по сравнению с 2017 годом. Наибольшие темпы развития отмечаются в горнодобывающей промышленности, машиностроении, фармацевтике.

По информации управления промышленности и индустриально-инновационного развития, в 2019 году объём промышленного производства планируется увеличить на 4,5%.

В этом году "АрселорМиттал Темиртау" планирует произвести сталь в объёме 4,2 млн тонн. Компанией принята трёхлетняя программа развития с инвестициями в сумме 305 млрд тенге, из которых 100 млрд тенге уже освоены в 2018 году. Производство меди составит 390 тыс. тонн - это больше на 54 тыс. тонн, чем в 2018 году. Рост будет обеспечен за счёт корпорации "Казахмыс", выхода на плановую мощность компании "Коунрад" и нового предприятия Sary-Arka Copper. Добычу угля планируется поднять до 40 млн тонн", - сообщил на заседании в акимате руководитель управления Галымжан Жумасултанов.

Он добавил, что в этом году в области планируется запуск 11 инвестиционных проектов общей стоимостью около 140 млрд тенге. Их реализация обеспечит в регионе свыше 1200 новых рабочих мест. По его словам, начнётся строительство шести крупных заводов в обрабатывающей промышленности, четыре из которых - на территории СЭЗ "Сарыарка".

В целом итоги социально-экономического развития региона положительные. Наша первостепенная задача - искать точки роста, развивать экономику ради повышения благосостояния карагандинцев", - подчеркнул аким области Ерлан Кошанов.

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