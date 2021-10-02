В Казахстане истек срок вывоза временно ввезенных в страну автомобилей

По итогам совещания Мамин указал акимам Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей на необходимость срочного принятия мер реагирования на факты превышения торговой надбавки на СЗПТ. Он также поручил акимам регионов обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, активизировать работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия.

По информации пресс-службы, Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, назначило 8 расследований, заключило 88 актов антимонопольного комплаенса. Привлечено к ответственности 35 субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку на СЗПТ в городе Нур-Султане, Костанайской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

В целях обеспечения перетока товаров от производителей к торговым сетям и стабфондам правительство внедрило B2B платформу, обеспечивающую онлайн-реализацию и закуп социально значимых продовольственных товаров. Данная платформа позволяет проводить онлайн-торги между производителями товаров и социально-предпринимательскими корпорациями по рыночным правилам. Заложен принцип биржевой торговли, участники могут договариваться о цене, качестве, сроках отгрузки и поставки, условиях оплаты, отметили в пресс-службе.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 9,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - Казахстан готовит обращение к КНР по ситуации с застрявшими на границе грузами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С 15 по 30 августа 2021 года китайская сторона в связи с фактами вспышки коронавируса на станции Алашанькоу запретила ввоз грузовых вагонов и начала принимать только контейнерные поезда. При этом введена двойная противоэпидемиологическая обработка. В этой связи снижение приема до 8-9 поездов в сутки (при норме в 10-12 поездов) повлияло на вагонопоток на казахстанской стороне и способствовало росту числа "брошенных" поездов. В период с 17 по 27 августа средний прием составил 10 поездов (389 вагонов) в сутки, из которых 8-9 контейнерные поезда, 1-2 рудные грузы навалом, другие грузы не принимаются. 28 августа прием снижен до 3 поездов в сутки", - сообщил министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в ответ на запрос депутатов мажилиса.

По данным ведомства, за 2020 год объем железнодорожных грузоперевозок между РК и КНР вырос на 23%, до 21,6 млн тонн. За 8 месяцев текущего года этот показатель вырос на 2%, до 14,4 млн тонн, при этом из РК в КНР перевозки снизились на 10% (8,4 млн тонн, а из КНР в РК выросли на 27% (5,9 млн тонн).

Как отметили в МИДе, на снижение объемов железнодорожных грузоперевозок по направлению КНР - РК влияют следующие причины:

приоритетность для Китая европейского направления поставок (продажа продукции с высокой добавленной стоимостью, большой объем заказов, риски потери стратегических рынков сбыта и другое) в ущерб регионам Центральной Азии и Кавказа, а также России; обязательства РК в рамках семистороннего (Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Монголия, Польша и Россия) Соглашения об углублении сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай - Европа от 2017 года. В соответствии с договоренностями, железнодорожные контейнеры по маршруту Китай - Европа - Китай проходят в приоритетном порядке; введение китайской стороной ограничений на погрузку и отправку контейнерных поездов в направлении РК с 10 июля по 9 сентября 2021 года; нехватка фитинговых железнодорожных платформ в Казахстане, которые предназначены для перевозки контейнеров с грузами из КНР.





В результате на сегодняшний день на станции Алтынколь скопилось более 4 тыс. контейнеров с грузами из Китая, которые ожидают дальнейшего отправления в Казахстан и другие страны. Скопление контейнеров связано с нехваткой фитинговых железнодорожных платформ на казахстанской части.

На станции Достык находится 206 контейнеров, которые уже выпущены таможенным органом РК, однако не приняты к перевозке.

По информации АО НК "КТЖ", нехватка фитинговых платформ связана с: медленным возвратом платформ КТЖ из Европы ввиду наводнений в Германии и их последствий; увеличением грузопотока из КНР железнодорожным транспортом.

В МИД также проинформировали, что в течение 2020-2021 годов на переговорах с китайской стороной на всех уровнях Казахстан поднимал вопрос восстановления пропускной способности пунктов пропуска. В том числе 2 июня 2021 года состоялся телефонный разговор президента РК Касым-Жомарта Токаева с председателем КНР Си Цзиньпином.

В настоящее время посольством РК в КНР совместно с диппредставительствами соседних с КНР стран прорабатывается возможность коллективного обращения к руководству МИД КНР и других ведомств Китая с целью скорейшего возобновления грузоперевозок. МИД РК на постоянной основе оказывает содействие казахстанским компаниям по доставке в Казахстан застрявшего в Китае груза. По состоянию на 25 сентября решен вопрос отправки в РК 230 контейнеров", - говорится в ответе на запрос.

Также в МИДе отметили, что в результате проведенной работы возобновлена работа казахстанско-китайского автомобильного пункта пропуска "Бахты - Покиту" и "Майкапчагай - Зимунай". На сегодня со значительными ограничениями функционируют пункты пропуска "Нур жолы - Хоргос", "Бахты - Покиту", "Алаколь - Алашанькоу".

По информации китайской стороны, для возобновления функционирования пункта "Калжат - Дулаты" требуется строительство на территории КНР дополнительной инфраструктуры, которое уже ведется.

Для заезда на территорию КНР через пункт пропуска "Нур жолы - Хоргос" в электронной очереди ожидают около 4 тыс. порожних автотранспортных средств. До пандемии через этот пункт ежедневно проезжало от 200-300 грузовых автомашин.

В МИДе также сообщили, что на снижение объемов железнодорожных грузоперевозок по направлению РК - КНР влияют: ужесточение правительством СУАР санитарно-эпидемиологических мер путем обязательной обработки и дезинфекции контейнеров и вагонов; усиление проверки санитарными службами Китая грузов (берутся пробы с продукции и грузов в каждом вагоне); сокращение количества рабочих на китайской части пунктов пропуска; в зимний период увеличивается время противоэпидемиологической обработки грузовых автомобилей/вагонов; нехватка контейнеров в Казахстане для перевозки грузов в КНР; запрет на ввоз мелкотарной продукции, включая упакованную в мешки пшеницу и другие зерновые культуры.

МИД РК в рамках своей компетенции будет продолжать переговорный процесс с китайской стороной по увеличению объемов грузоперевозок через пункты пропуска на границе РК и КНР, в том числе данные вопросы будут включены в повестку дня 10-го заседания Комитета по сотрудничеству РК-КНР (ноябрь текущего года в формате видеоконференцсвязи).