Автомобили, ввезенные в ЕАЭС до начала пандемии, необходимо вывезти до 30 сентября - ЕЭК

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - 30 сентября этого года заканчивается срок нахождения на территории Евразийского экономического союза автомобилей, временно ввезенных гражданами до начала пандемии, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В условиях закрытых границ граждане, временно ввезшие транспортные средства, не могли выполнить свои обязательства по их обратному вывозу в установленные сроки, что неизбежно имело бы для них существенные материальные издержки. Поэтому Евразийская экономическая комиссия несколько раз продлевала сроки нахождения личных автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных до начала пандемии физическими лицами, без уплаты таможенных платежей – сначала до 30 сентября 2020 года, затем до 31 марта 2021 года и впоследствии до 30 сентября 2021 года", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

В ведомстве напомнили, что, в случае невывоза автомобилей и других транспортных средств до 30 сентября этого года, владельцам авто необходимо будет оплатить в полном объеме таможенные пошлины и налоги.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства