Продлены сроки нахождения в ЕАЭС авто, временно ввезенных физлицами

АКТАУ. 7 АПРЕЛЯ - Совет Евразийской экономической комиссии 5 апреля продлил сроки нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд - до 30 сентября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области, продление сроков обусловлено тем, что меры по предупреждению и предотвращению распространения COVID-2019 и ограничения на пересечение границы сохраняют свое действие после 31 марта 2021 года.

Таким образом, граждане, которые временно ввезли автомобили и другую технику, до 30 сентября текущего года освобождены от обязанности их обратного вывоза из ЕАЭС.

Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и которые не могут вернуться домой.

Это решение согласуется с рекомендациями Всемирной таможенной организации, опубликованными для таможенных администраций, о работе в период пандемии COVID-19.

Также Совет ЕЭК приостановил до 30 сентября 2021 года течение 18-месячного срока, когда возможен льготный беспошлинный ввоз на таможенную территорию ЕАЭС личного имущества иностранными гражданами, получившими статус лица, переселившегося на постоянное место жительства в ЕАЭС, беженца, вынужденного переселенца.

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