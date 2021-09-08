НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане наблюдается снижение темпа роста цен на жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На текущий момент наблюдается снижение темпа роста цен на первичное жилье с 3% (за январь текущего года) до 0,4% (за июль текущего года), а также на вторичное жилье с 5% (за январь текущего года) до 1,1% (за июль текущего года)", - сообщил в ходе заседания правительства председатель Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Серик Жумангарин.

По его информации, в рамках исполнения уведомлений группа компаний "РАМС-Казахстан" снизила цены на ряд жилых комплексов в Алматы на 15% или до 90 тысяч тенге за квадратный метр, компанией "BAZIS-A" снижены цены на жилые комплексы в городе Алматы до 20 тысяч тенге за квадратный метр, "BI Group" снижены цены на первичное жилье в 51 жилом комплексе Нур-Султана в среднем на 8%, в Алматы - на 11%, в Шымкенте - на 3%, в Атырау - на 4%. Другие застройщики также исполнили уведомления и снизили цены в среднем на 15-20%. Процент снижения цен в среднем составляет 9%, диапазон снижения - от 10 000 до 125 000 тенге за квадратный метр.

По его словам, заключены 7 актов антимонопольного комплаенса.

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции также рассказал о текущей работе на рынке строительных материалов.

Рост цен на отечественные строительные материалы с начала года составил 25% (январь-июль текущего года). При этом, наблюдается тенденция к изменению темпа роста цен на стройматериалы с 10,9 % - апреле; 3,4% - мае; 4,2 % - июне; до 1,7 % - июле текущего года. Основной рост цен на строительные материалы обусловлен ценовой ситуацией на внешних рынках (алюминий, медь, стальной прокат, руда, лом, древесина и т.д.). Данные изменения отразились на стоимости арматуры (рост 45%), кабеля (20%), профлиста (70%), стекла (35%) и т.д. В основе роста цен имеются объективные факторы, такие как повышение тарифов на электрическую энергию в среднем на - 12%, ГСМ на - 15%, энергетический уголь на - 10%, железнодорожные перевозки на - 18%, которые напрямую повлияли на рост цен строительных материалов отечественного производства. Доля данных затрат в себестоимости строительных материалов составляет от 15 до 30%", - пояснил он.

В структуре затрат на строительные материалы, основной группой, влияющих на стоимость квадратного метра, являются кирпич - 18%, железобетонные изделия - 17%, металлургические конструкции и изделия - 10%, сухие смеси - 6%, бетон - 3 % и др.

В целях рассмотрения обоснованности повышения цен и установления признаков сговора проводятся анализы состояния конкуренции на рынках строительных материалов по 25 видам строительных материалов (кирпич, бетон, арматура, цемент и пр.).

Направлено 75 уведомлений об устранении признаков нарушения и необходимости снижения цен (цемент - 21; арматура - 20; кирпич - 12; бетон - 10; трубы полиэтиленовые - 3; щебень - 3; швеллер - 2; блок стеновой из бетона - 1; кабеля - 1; стекло - 1; паркетные доски - 1).

На сегодня 42 компании исполнили уведомления, в том числе со снижением цены 35 компаний, на: арматуру - 25%, цемент - 10%, бетон - 10%, полиэтиленовые трубы - 6%, кабель от 5 до 14 %, кирпич - 3%. Проводятся 10 расследований (3 по арматуре; 3 по цементу; 1 по бетону; 2 по кирпичу, 1 по щебню).

Мерами антимонопольного контроля удалось снизить ежемесячный тренд роста цен по республике с 4,2% в июне до 1,7% в июле текущего года.

Заключены 10 антимонопольных комплаенсов с производителями и поставщиками цемента, кирпича, щебня, бетона и железобетонных изделий.





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