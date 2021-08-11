В Казахстане в июле повысились цены на жилье

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - В Казахстане в июле 2021 года повысились цены на жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (июль 2021 года к июню 2021 года) цены перепродажи благоустроенного жилья повысились на 1,1%, продажи нового – на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,6%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

В среднем по республике цена продажи нового жилья за один квадратный метр общей площади квартир с черновой, чистовой отделкой составила 339 935 тенге. Цена перепродажи благоустроенного жилья - 270 368 тенге за квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1775 тенге за квадратный метр.

$1 = 426,4 тенге.

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