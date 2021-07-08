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В Казахстане резко дорожает строительство

07.07.2021 14284
В Казахстане резко дорожает строительство
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - В Казахстане могут существенно затянуться сроки сдачи строительных проектов, а действующие контракты могут быть расторгнуты, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такой прогноз аналитики объясняли удорожанием новых объектов строительства на 25-30% и резким ростом цен на базовые стройматериалы, сообщает портал LSM
 
Так, стоимость тонны арматуры в этом году поднялась на 142%, со 198 тыс. тенге до 430-480 тыс. тенге за тонну. Цемент марки М-400 с января подорожал на 60%, а именно - с 16,5 тыс. тенге до 26,5 тыс. тенге за тонну.
 

Если не будут своевременно приняты меры, удорожание стоимости объектов составит 25-30%. По сути, нас догнали проблемы, о которых рынок и НПП говорят несколько лет", – написала заместитель председателя правления "Атамекен" Юлия Якупбаева на своей странице в Facebook.

 
Она добавила, что предприниматели сталкиваются с целым рядом проблем. В их числе - отсутствие цифрового реестра строительных материалов (с ценами) в разрезе поставщиков и регионов, который бы позволил вовремя реагировать на отклонение цен, устаревшие проектно-сметные документации с неактуальными ценами, законодательство о закупках (до 10% можно делать скидку по цене), кадровый дисбаланс.
 

Сюда же наложится план по сокращению программ поддержки жилищного строительства. Еще и ставка кредита вырастет до рыночной", – констатировала зампред НПП.

 
Ранее депутаты также обратили внимание на удорожание стройматериалов. В частности, лидер фракции "Ак жол" Азат Перуашев призвал Министерство индустрии и инфраструктурного развития отменить запрет на импорт цемента.
 

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