МИИР прогнозирует стабилизацию цен на недвижимость

НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктуры Республики Казахстан прогонизуают стабильную ситуацию на рынке недвижимости, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Прогнозы цен мы держим на постоянном мониторинге. Если в январе резкий скачок на новое жильё составил 3,8%, а на вторичное 7,2%, то в июне снижение на вторичное жильё отмечалось в 1,2%, а на новое в 0,9%," - прокомментировал ситуацию первый вице-министр МИИР Казахстана Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

Он отметил, что самый высокий скачок цен на недвижимость произошёл в Петропавловске в январе текущего года. По приведённым данным, в январе рост составил 5,6%, а в апреле произошло снижение до +2,4%.

Мы в начале года планировали, что в июне-июле рост остановится. Одной из причин ажиотажа приобретения недвижимость в начале года стало использование пенсионных накоплений. Я думаю, мы увидим стабилизацию цен уже с июня-июля. Мои личные прогнозы - к сентябрю, мы, может быть, уже на понижение пойдём," - добавил Ускенбаев.

Также известно, на июнь по росту стоимости жилья лидирует Нур-Султан (1,5), Костанай (2,9) и Туркестан (4,5), остальные регионы не превышают одного процента.

Сообщается, что за последние 2 года резко увеличились объёмы инвестиций в жилищное строительство. В мае 2019 года инвестиции составили 432 млрд, а через уже состоявлют 732 млрд тенге, рост оценивается в 1,7 раза.

Бурный рост строительства вызвал повышенный спрос на стройматериалы, который не успевает покрываться отечественным производством в рамках отдельных позиций. На цену повлияли и спекулятивные действия отдельных посредников и производителей," - пояснил вице-министр.

Он рассказал, что для проведения прогнозной оценки было проанализировано, как росли цены на строительные материалы за последние 5 лет и как в это время менялась стоимость недвижимости.

Резкие скачки цен на основные строительные материалы, такие, как цемент, арматура, кирпич, газобетон были зафиксированы и ранее, однако стоимость жилья из-за подорожания стройматериалов не только не повышалась, в некоторых случаях даже снижалась. В текущем году отмечается рост цен на основные строительные материалы. Скачок цен наблюдается не только в Казахстане, но и в других странах мира. Также сыграл эффект "отложенного спроса". То есть, те объекты, которые должны были строиться в 2020 году были перенесены на год и за счёт этого увеличились объёмы строительства этого года. И к этому ещё добавилось прошлогодние инфляционные составляющие," - добавил спикер.

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