В Казахстане среднемесячная номинальная зарплата в феврале составила 167 682 тенге

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в феврале 2019 года составила 167 682 тенге, передает Kazakhstan Today.

"Численность безработных, по оценке, в феврале 2019 года составила 440,3 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец февраля 2019 года составила 131,8 тыс. человек, или 1,4% к рабочей силе", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в январе 2019 года составили 94 975 тенге, что на 10,5% выше, чем в январе 2018 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 5,1%.

В структуре номинальных денежных доходов населения в январе 2019 года доходы от наемной занятости составили 70,9%, доходы от самостоятельной занятости - 11,2%, доходы в виде социальных трансфертов - 16,8% и прочие денежные доходы - 1,1%.

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