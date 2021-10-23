В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

МОСКВА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября состоялось пленарное заседание Международного таможенного форума - 2021, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мы поддерживаем инициативу Руслана Валентиновича Давыдова по введению интеллектуального таможенного администрирования - она показала эффективность на примере сотрудничества белорусских и российских таможенных администраций. ЕЭК выступает за распространение этой практики на пять государств, чтобы исключить нарушения в перемещении товаров. Это укрепит доверие стран. Есть факты дефицита доверия в ЕАЭС в области перемещения товаров. Над этим вопросом надо работать", - заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович в ходе заседания.

Участники сессии обсудили вопросы дальнейшего развития таможенных служб с учетом бурного развития наземных и морских торговых путей, растущих объемов интернет-торговли, транзитных перевозок, появления новых логистических хабов, роль Всемирной таможенной организации как регулятора мировой торговли, вопросы интеграции на пространстве ЕАЭС, Стратегию развития таможни до 2030 года.

Михаил Мясникович сообщил, что проект Соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок будет представлен главам государств Союза в Алматы 10 декабря. Новизна документа - в вопросах таможенного регулирования и перемещения товаров. Он поблагодарил первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова за помощь в решении вопроса по электронным пломбам.

Говоря о цифровых транспортных коридорах, председатель коллегии ЕЭК отметил существенный рост контейнерных перевозок из Китая в Европу и обратно:

Контейнерные перевозки из Китая в Европу и обратно растут каждый год в 1,3-1,5 раза даже в сложных условиях пандемии. Изменилась ценовая политика на морских перевозках, спрос на внутренние железнодорожные перевозки возрастает. Вместе с тем железнодорожные администрации и таможенные службы работают слаженно, что дает такой хороший эффект".

Михаил Мясникович напомнил, что Комиссия разработала соответствующие планы по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, которые главы правительств утвердили на заседании Евразийского межправительственного совета в августе этого года.

По мнению Михаила Мясниковича, у Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС, которая является органом сотрудничества в рамках интеграции, - большой потенциал.

В объединении усилий ЕЭК и Объединенной коллегии таможенных служб - большая синергетика", - подчеркнул он.

По словам Михаила Мясниковича, Комиссии удается выстраивать новую архитектуру торгово-экономических отношений.

Статистика за восемь месяцев этого года очень позитивная - внешняя торговля со странами дальней дуги выросла на треть. При этом рост до ковида составлял только 10%. Это то, что дает интеграция, мы взаимодополняем и поддерживаем друг друга", - резюмировал он.