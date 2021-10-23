В Казахстане внедрили электронное таможенное сопровождение автотранспорта при транзите товаров

НУР-СУЛТАН. 22 ОКТЯБРЯ - Электронное таможенное сопровождение будет применяться на основании рекомендаций системы управления рисками и ввозимых в адрес казахстанских импортеров, находящихся в "зеленой" зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пояснили в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК, к импортерам "зеленой" зоны отнесены налогоплательщики, включенные в приказ министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2020 года № 1241 "Об утверждении Перечня налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков".
Электронное таможенное сопровождение максимально упрощает таможенные операции при транзите, сокращает время прохождения границы и существенно снижает финансовые расходы для участников внешнеэкономической деятельности, строящих бизнес на принципах "прозрачности" и соблюдения требований законодательства. Внедрение указанной меры стало возможным на основании приказа министра финансов Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 407 "Об утверждении Правил применения электронного таможенного сопровождения транспортных средств, а также взаимодействия органов государственных доходов, декларанта, национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок и перевозчика при электронном таможенном сопровождении транспортных средств", - пояснили в ведомстве.
Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, отобранные в рамках системы управления рисками и выбравшие систему электронного таможенного сопровождения, вправе обратиться в соответствующий таможенный орган и к оператору по отслеживанию навигационных пломб, которым определено ТОО "Silk Way monitoring" (www.swm.kz).
Как сообщалось ранее, электронное таможенное сопровождение будет осуществляться путем навешивания навигационных пломб на грузовые отсеки автотранспортных средств и удаленного отслеживания перемещения транспортного средства от таможенного органа отправления до таможенного органа назначения.