В Нур-Султане снижен тариф на электроэнергию и наложен штраф на АО "Астана-РЭК"

НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - Столичный департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК установил несоблюдение АО "Астана - Региональная электросетевая компания" требований подпункта 16) пункта 2 статьи 26 закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба комитета, АО "Астана - РЭК" получило необоснованный доход в размере 484 млн 137 тыс. 980 тенге, в связи с чем департамент в целях восстановления прав потребителей и возврата необоснованно полученного дохода вводит временный компенсирующий тариф на электроэнергию с 1 декабря 2021 года.

Тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 декабря по 31 декабря 2021 года составит 4,09 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,42% (ранее действующий тариф - 4,23 за 1 кВт-ч без НДС)", - уточнили в комитете.

Кроме того, тариф на услугу по передаче и распределению электрической энергии с 1 января по 30 ноября 2022 года составит 4,49 тенге за 1 кВт-ч без НДС со снижением от действующего тарифа на 0,14 тенге, или на 3,1% (ранее действующий тариф - 4,63 за 1 кВт-ч без НДС).

Вместе с тем АО "Астана-РЭК" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" с наложением штрафа на сумму 2 млн 333 тыс. 600 тенге, который оплачен субъектом в сокращенном производстве в размере 50% в течение 7 суток, проинформировали в пресс-службе комитета.