К ограничению свободы и принудительному труду приговорили зампреда правления АО "Астана-РЭК" и его подчиненных

"Ей только на днях исполнилось 12 лет, как А. (ему было 24) изнасиловал ее, когда никого не было дома… Он стал насиловать ее каждый день иногда дома, иногда увозил в поле. Когда девочка пожаловалась его матери, та сказала, чтобы молчала".