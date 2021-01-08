К ограничению свободы и принудительному труду приговорили зампреда правления АО "Астана-РЭК" и его подчиненных

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - Алматинский районный суд Нур-Султана №2 вынес приговор в отношении должностных лиц АО "Астана - Региональная электросетевая компания" ("Астана-РЭК"), передает Kazakhstan Today.
6 января текущего года приговорены к 3 годам 6 месяцам ограничения свободы заместитель председателя правления по сбыту АО "Астана-РЭК", а также трое его подчиненных в лице начальника службы контроля за потреблением электроэнергии и начальников участков, которые осуществили растрату вверенной электроэнергии АО "Астана-РЭК". Они также привлечены к принудительному труду на 100 часов в год в течение всего срока отбывания", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционного ведомства.
По ее информации, должностные лица, вступив в преступный сговор с субъектами предпринимательства, списывали похищенную электроэнергию в виде потерь, которые в дальнейшем влияли на рост стоимости тарифа передачи электроэнергии.
Отмечается, что в ходе проведения расследования причиненный ущерб в сумме 74 млн тенге возмещен в полном объеме.
Напомним, сообщить о фактах коррупции вы можете в Единый call-центр Антикоррупционной службы 1424.
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