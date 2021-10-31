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В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания

30.10.2021, 12:12 45982
В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 0,7% и капусту на 0,8%. В то же время отмечается снижение цен на лук (-0,9%), крупу гречневую (-0,6%), говядину и рожки (-0,1%). Цены на творог, морковь, масло подсолнечное, рис и сахар не изменились. В целом в октябре динамика цен на продукты демонстрирует более медленные темпы (0,7%) по сравнению со средними значениями за аналогичный период в 2016-2020 годах (1%). Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 46,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 92,2%. Закуплено 373 тыс. тонн социально значимых товаров, что на 22% больше в сравнении с показателем прошлой недели", - сообщает пресс-служба главы правительства. 

 
Обеспеченность товарами первой необходимости на трехмесячный период по стране составляет 115,7% (+23 процентных пункта за неделю). За неделю значительное увеличение запасов зафиксировано в Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областях. 
 
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении реализатора яиц куриных в Туркестанской области. Заключены 10 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями и крупным оптовым поставщиком подсолнечного масла о снижении торговых надбавок на продукты. В целом по республике заключено 135 актов антимонопольного комплаенса. 
 
В регионах, где наблюдается повышение цен, завершается анализ товарных рынков и начинается расследование в отношении производителей мяса кур и куриных яиц. 
 
Премьер-министр поручил акимам регионов усилить работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы, довести трехмесячные запасы по продуктам до рекомендованных объемов, повысить темпы поставки зерна в АО "НК "Продкорпорация" в рамках форвардного закупа, а также оперативно реагировать на факты превышения торговых надбавок субъектами торговли. 

 

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новости по теме

Принудительно прекращена деятельность Зерновой страховой компании - Агентство по финрегулированию РК

30.10.2021, 21:12 18253
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка заявило о вступлении в законную силу решения суда о принудительной ликвидации деятельности АО "Зерновая страховая компания", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28 октября текущего года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Нур-Султана от 22 сентября этого года о принудительном прекращении (ликвидации) деятельности АО "Зерновая страховая компания", - информирует Агентство по финрегулированию.

 
Приказом Агентства №342 от 28 октября этого года София Душкина назначена председателем ликвидационной комиссии страховой компании.
 
 

Совет ЕЭК утвердил технический регламент на мясо птицы

30.10.2021, 12:59 43471
НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Документ регламентирует обязательные требования к пищевой продукции животного происхождения. Он также устанавливает единые терминологию, правила идентификации, требования безопасности, требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации, утилизации и к маркировке", - сообщает пресс-служба ЕЭК.

 
В частности, техрегламент определяет:
 
- максимально допустимые уровни остаточного количества 50 ветеринарных лекарственных средств в продуктах убоя птицы;
 
- запрет на введение воды, ингредиентов и пищевых добавок (включая фосфаты) в процессе производства непереработанной продукции из мяса птицы;
 
- необходимость указывать в составе переработанной продукции из мяса птицы воду, в случае ее использования при любом способе добавления (маринады, рассолы с ингредиентами и добавками), а также мясо птицы механической обвалки;
 
- норматив массовой доли влаги, выделившейся при размораживании мяса птицы, который не должен превышать 4%;
 
- запрет на использование при производстве продукции из мяса птицы для питания детей фосфатов, усилителей вкуса и аромата, бензойной, сорбиновой кислот и их солей, сырья с ГМО и пестицидами;
 
- для показателей пищевой ценности продукции из мяса птицы (белок, жир, углеводы, калорийность) допустимы отклонения фактических значений от указанных в маркировке.
 
Оценка соответствия установлена в формах ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя птицы, декларирования соответствия продукции из мяса птицы (включая полуфабрикаты), государственной регистрации продукции для детского питания.
 
Технический регламент вступает в силу с 1 января 2023 года.
 
На заседании ЕЭК также обновил технический регламент на сельскохозяйственные и лесохозяйственные трактора в ЕАЭС, принял ряд решений по вопросам таможенно-тарифного регулирования, утвердил план мероприятий по отмене роуминга в странах ЕАЭС, а также сроки введения обязательной маркировки упакованной воды в ЕАЭС.
 
Так, было решено, что государства-члены самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки воды и не позднее чем за шесть месяцев уведомляют об этом ЕЭК. При этом запрет на ввод в оборот немаркированной продукции не может быть введен ранее сроков, установленных в перечне товаров, подлежащих маркировке:
 
- с 1 декабря 2021 года - для газированных и негазированных природных минеральных питьевых вод;
 
- с 1 марта 2022 года - для прочих газированных и негазированных минеральных питьевых и прочих питьевых вод. 
 
Совет ЕЭК также поддержал инициативу России о начале работы над упрощением таможенного администрирования продукции морского промысла, добытой или произведенной судами государств Союза в исключительной экономической зоне или открытом море.
 
Следующее заседание ЕЭК пройдет 18-19 ноября в Ереване. Главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий ЕАЭС, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности государств Союза стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС.
 
Также в повестке - вопросы о состоянии взаимной торговли между странами ЕАЭС, о совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, о ходе работы над Соглашением о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок и другие.
 

Цены на вторичное жилье в РК за 9 месяцев выросли на 23%

29.10.2021, 13:36 119044
НУР-СУЛТАН. 29 ОКТЯБРЯ - Цены на вторичное жилье в РК за 9 месяцев выросли на 23%. Услуги, касающиеся жилья, подорожали почти на 6% за год, при этом непосредственно коммунальные услуги, регулируемые государством, - лишь на 3%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цены на услуги, касающиеся жилья, растут весьма неравномерно. К примеру, фактическая арендная плата за жильё подскочила сразу на 13,2% за год, плата за обслуживание и ремонт жилых помещений - на 7,9%", - сообщает finprom.kz.

 
При этом цены на самом рынке жилья по итогам девяти месяцев 2021 года выросли на 10,8% за год для новых домов и сразу на 23% - для вторичного рынка.
 
По итогам девяти месяцев текущего года жилищные услуги, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали относительно аналогичного периода прошлого года на 5,7%. При этом регулируемые государством коммунальные услуги выросли в цене лишь на 3%.
 
Что касается услуг, оплачиваемых казахстанцами по ежемесячным квитанциям, здесь тоже наблюдаются ощутимые отличия, отмечают аналитики.
 

Так, например, если вывоз мусора подорожал сразу на 15,3% за год, то услуги домофонных компаний выросли в цене на 3,2%, стоимость горячей воды увеличилась всего на 1,4%, а центральное отопление и вовсе подешевело на 1,2%. Такие услуги, как холодное и горячее водоснабжение, водоотведение (канализация), электроэнергия, газоснабжение и теплоснабжение (отопление) относятся к регулируемым услугам. На них в зимний период пришлось 52,1% стоимости услуг, в летний - 29,5%", - уточнили они.

 
Как подчеркнули finprom.kz, в зависимости от местности (город/село), региона проживания и типа жилища квитанции казахстанцев будут, само собой, достаточно сильно отличаться. Так, не везде есть такие регулируемые государством услуги, как газоснабжение и водоотведение, и такие нерегулируемые услуги, как видеонаблюдение или лифт. Однако в целом квитанции жителей страны объединяет одно: в них есть как регулируемые, так и нерегулируемые услуги, и в сфере регулируемых услуг права казахстанцев отдельно защищены законом.
 

Предоставление коммунальных услуг производится на основании индивидуального договора между услугодателем и потребителем. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать требованиям, установленным нормативно-технической документацией", - пояснили finprom.kz.

 
Работу компаний-услугодателей, предоставляющих регулируемые услуги населению, контролирует Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан (КРЕМ МНЭ РК), именно в эту инстанцию потребители могут обратиться в случае нарушения их прав.
 

КРЕМ МНЭ РК регулирует соответствие нормативным требованиям до границы эксплуатационной ответственности, то есть на уровне подачи энерго- и водоснабжения, а также прочих регулируемых услуг до дома / жилого комплекса. За распределение внутри жилого объекта отвечает КСК/ОСИ", - добавили аналитики.

 

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