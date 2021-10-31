В октябре замедлился рост цен на социально значимые продукты питания

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НУР-СУЛТАН. 30 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 0,7% и капусту на 0,8%. В то же время отмечается снижение цен на лук (-0,9%), крупу гречневую (-0,6%), говядину и рожки (-0,1%). Цены на творог, морковь, масло подсолнечное, рис и сахар не изменились. В целом в октябре динамика цен на продукты демонстрирует более медленные темпы (0,7%) по сравнению со средними значениями за аналогичный период в 2016-2020 годах (1%). Финансирование "оборотной схемы" в регионах достигло 46,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 92,2%. Закуплено 373 тыс. тонн социально значимых товаров, что на 22% больше в сравнении с показателем прошлой недели", - сообщает пресс-служба главы правительства.
Обеспеченность товарами первой необходимости на трехмесячный период по стране составляет 115,7% (+23 процентных пункта за неделю). За неделю значительное увеличение запасов зафиксировано в Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областях.
За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении реализатора яиц куриных в Туркестанской области. Заключены 10 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями и крупным оптовым поставщиком подсолнечного масла о снижении торговых надбавок на продукты. В целом по республике заключено 135 актов антимонопольного комплаенса.
В регионах, где наблюдается повышение цен, завершается анализ товарных рынков и начинается расследование в отношении производителей мяса кур и куриных яиц.
Премьер-министр поручил акимам регионов усилить работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы, довести трехмесячные запасы по продуктам до рекомендованных объемов, повысить темпы поставки зерна в АО "НК "Продкорпорация" в рамках форвардного закупа, а также оперативно реагировать на факты превышения торговых надбавок субъектами торговли.
Ранее сообщалось, что в сентябре потребительские цены в Казахстане выросли на 0,4%.