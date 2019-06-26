В столице подписаны соглашения, направленные на рост грузопотока по Транскаспийскому маршруту

Нур-Султан. 25 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане состоялись очередные заседания Рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и Общего собрания Международной ассоциации ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут), передает Kazakhstan Today.
В рамках мероприятия были подписаны Соглашение об организации контейнерных перевозок в прямом железнодорожно-водном сообщении с участием фидерных судов между портами Каспийского моря (Актау, Баку / Алят) и Соглашение о взаимодействии и мерах ответственности за несоблюдение сроков доставки при организации перевозок грузов в составе контейнерных поездов по маршруту ТМТМ, сообщает пресс-служба АО "НК "Казакстан темір жолы".
Необходимо активизировать работу по наращиванию грузопотоков по нашему маршруту. Принятые нами решения должны способствовать привлечению новых участников коридора", - сказал руководитель АО "НК КТЖ", председатель правления ОЮЛ "МА ТМТМ" Сауат Мынбаев.
По итогам заседания подписан протокол Общего собрания ОЮЛ "МА "Транскаспийский международный транспортный маршрут".
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