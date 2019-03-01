В январе 2019 года казахстанцы купили валюту на 142,8 млрд тенге

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - В январе 2019 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 142,8 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 66,4%, или 94,8 млрд тенге, российских рублей - 22,8%, или 32,5 млрд тенге, евро - 10,4%, или 14,9 млрд тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка.

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились на 36,1% (по сравнению с пиковым значением августа 2018 года - снижение в 2,4 раза), что свидетельствует о сезонном снижении спроса населения на иностранную валюту. В разбивке по видам валют расходы на покупку российских рублей уменьшились на 53,2%, евро - на 39,4% долларов США - на 26,4%, отмечается в сообщении.

В январе 2019 года обменный курс тенге изменялся в диапазоне 373,66-381,38 тенге за доллар США.

Общий объем операций по валютной паре KZT/USD за месяц составил $12,3 млрд (увеличение за месяц на 5,3%), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - $2,0 млрд (снижение на 28,1%), объем операций на внебиржевом валютном рынке - $10,3 млрд (увеличение на 15,9%). Объем операций одного дочернего банка, связанных с хеджированием собственного капитала от валютных рисков, составил $7,2 млрд, увеличившись на 15,0% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом их доля от общего объема внебиржевых торгов составила 69,6% (70,1% в декабре 2018 года). Данная операция не влияет на объем спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, уточнили в пресс-службе НБ РК.

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