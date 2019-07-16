Задолженности по начисленной неустойке спишут до 30 июля - Досаев

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Нур-Султан. 15 июля. Kazakhstan Today - Председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев сегодня на расширенном заседании правительства с участием главы государства сообщил об итогах работы финансового регулятора за первое полугодие 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По его словам, по итогам 1 полугодия инфляция в годовом выражении сложилась на уровне 5,4%, сохраняясь внутри целевого коридора 4-6% на текущий год. Базовая ставка была снижена с 9,25% до 9,00%.

Курс национальной валюты формировался под влиянием внешних и внутренних факторов и с начала года укрепился на 0,2%. Продолжается улучшение платежного баланса страны на фоне стабильного спроса на экспортную продукцию страны. В I квартале этого года счет текущих операций сложился с профицитом, составив $0,4 млрд", - сказал Досаев.

Валовые золотовалютные резервы снизились с начала года до $28,2 млрд в результате уменьшения остатков на валютных счетах клиентов в Национальном банке. Уровень золотовалютных активов превышает 7 месяцев импорта товаров и услуг. Активы Национального фонда составили $58,2 млрд, валовые международные резервы - $86,4 млрд.

Национальным банком принимаются меры по реализации поручений по обеспечению экономики доступными кредитными ресурсами. После снижения в 1 квартале кредитного портфеля в результате списания банками неработающих займов на сумму 624 млрд тенге до 12,5 трлн тенге, в апреле - мае наблюдается восстановление кредитной активности", - прокомментировал Е. Досаев.

По его словам, общий кредитный портфель банковского сектора вырос до 12,8 трлн тенге, увеличившись за апрель - май на 2,2%. Всего с января по май банками выдано на 14,2% больше новых кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Денежно-кредитные условия смягчаются. Ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 11,9% по сравнению с 12,5% в мае 2018 года. Для улучшения базы фондирования максимальные ставки по депозитам населения повышены в пользу срочных и сберегательных вкладов до 12,5% и 13,5%. Продолжается замещение вкладов в иностранной валюте тенговыми вкладами. Уровень долларизации депозитов снизился с 48,4% в начале года до 39,1% по итогам мая текущего года", - отметил Е. Досаев.

Он добавил, что в соответствии с поручением Елбасы Национальным банком реализуется Программа льготного кредитования приоритетных отраслей экономики, в рамках которой банкам предоставляется долгосрочное фондирование на сумму 600 млрд тенге.

На сегодня в банках на рассмотрении находятся 187 проектов на сумму 146,2 млрд тенге, одобрены 77 проектов на сумму 34,1 млрд тенге", - подчеркнул Е. Досаев.

Он отметил, что важным направлением является внедрение Пяти социальных инициатив Елбасы для обеспечения населения доступным жильем. По программе 7-20-25 получили займы 7936 семей на сумму 92 млрд тенге. Программа способствовала росту ипотечного портфеля банков на 24,8% за год до 1,4 трлн тенге.

Для улучшения условий программы в мае текущего года заемщикам предоставлено право вносить первоначальный взнос свыше 20% от стоимости жилья. Это позволяет снизить размеры ежемесячных платежей и за счет этого охватить граждан с меньшими доходами. Расширено число банков-участников за счет снижения требований к банкам. В реализацию вашего указа "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан" Национальным банком утвержден механизм по списанию начисленных штрафов и пени по беззалоговым потребительским кредитам ", - сказал Е. Досаев.

Кроме того, в июле текущего года подписан закон о передаче функций регулирования и развития финансового рынка из Национального банка в отдельный государственный орган с 1 января 2020 года. До конца года Национальным банком будет завершена работа по принятию всей необходимой нормативно-правовой базы. Законом также предусмотрено регулирование всех субъектов потребительского кредитования, включая онлайн-компании, ломбарды и другие юридические лица, предоставляющие займы населению. Это позволит повысить прозрачность рынка и снизить системные риски", - подытожил Досаев.

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