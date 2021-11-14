Животноводы Мангистау просят ввести в регионе ЧС из-за проблем с кормом

АКТАУ. 13 НОЯБРЯ - Мангистауские фермеры обратились в областной акимат с просьбой ввести в регионе режим ЧС из-за падежа скота, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Необходимо объявить чрезвычайное положение. Когда в мае приехали в Мангистау депутаты парламента, министр сельского хозяйства и глава "Казгидромета", они писали письмо в Мангистаускую область об объявлении ЧП на три месяца. Но чрезвычайная ситуация так и не была объявлена по каким-то причинам. Но сейчас очень дорогой корм. Если он не станет дешевле, пусть хотя бы половину нам субсидируют", - сказал фермер Адильбек Сагындык.
Около 40 фермеров уверяют, что ситуация с кормами остается напряженной. А если объявить в регионе режим ЧС, то это позволит принять экстренные меры и получить деньги из республиканского бюджета, чтобы прокормить скотину.
По информации телеканала КТК, фермеры также потребовали у чиновников уделять больше внимания развитию сельского хозяйства. Им нужны новые колодцы, пастбища, дешевые корма, а также признание местных лошадей породистыми. Тогда бы животноводы могли получать за них субсидии от государства.
В ответ на просьбы фермеров, аким региона заявил, что власти помогают, как могут.
Из резерва правительства нам был выделен миллиард 900 миллионов тенге, которые мы распределяли среди фермеров, у которых зарегистрирован скот. А также мы объявили "зеленый коридор", чтобы остальные фермеры могли зарегистрировать своих животных и тоже получить помощь. У нас осталось еще 700 миллионов тенге на помощь этим фермерам. Сами мы не можем объявить режим ЧС. Такое решение принимают несколько служб. К примеру, летом "Казгидромет" предоставлял нам данные, что у нас показатели влажности в норме. Но мы делаем все, чтобы помочь", - сказал начальник управления сельского хозяйства Казбек Ташимов.
Напомним, аномальная засуха привела к дефициту корма и падежу скота в западных регионах республики. В июле президент Токаев отправил в отставку министра сельского хозяйства Сапархана Омарова.