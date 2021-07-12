Президент Казахстана подвел итоги полугодия

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 июля провел расширенное заседание правительства Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие проходило в режиме видеоконференцсвязи. В нем приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов, члены правительства, акимы областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе мероприятия будут подведены итоги первого полугодия и определены задачи на предстоящий период.

Несмотря на пандемию и ограничительные меры, в первом полугодии экономика страны выросла на 2,2%. Это хороший показатель. В прошлом году из-за пандемии ВВП снизился на 2,6%. Мы должны восстановить его как можно скорее. Оживление мировой экономики вкупе с принятыми антикризисными мерами и снижением карантинных ограничений способствовало восстановлению деловой активности. Наша задача - нарастить темпы роста экономики во втором полугодии", - заявил президент.

По мнению главы государства, нескончаемые волны новых штаммов свидетельствуют, что коронавирус прочно вошел в нашу жизнь. Необходимо адаптироваться и учиться жить в подобных условиях. Актуальная задача - минимизация появления крупных очагов инфицирования и недопущение перегрузки системы здравоохранения.

Главный акцент необходимо делать на снижении тяжелых случаев и смертности, а также на лечении сложных пациентов. Принципиально иные подходы в борьбе с коронавирусом касаются не только медицинских аспектов, но и ограничительных мер в отношении бизнеса. Предстоит переформатировать работу мониторинговых групп и активнее использовать цифровые решения, такие как система Ashyq. Сроки проведения вакцинации сотрудников малого и среднего бизнеса должны быть реалистичными, без признаков кампанейщины", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал случаи подделки документов о вакцинации очень опасными для общества и призвал правоохранительные органы уделить этому вопросу особое внимание. По его словам, граждане должны прежде всего думать о своем здоровье и здоровье близких, принимать осознанные решения.

Не нужно верить слухам и рассказам антиваксеров. Мы должны продолжить кампанию по вакцинации. А в отдельных сферах вакцинация должна стать обязательной. Для этого есть и конституционная, и законодательная база. Собственно, это долг каждого человека перед своими соотечественниками", - сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев потребовал расширить набор доступных вакцин для граждан, в том числе международно признанных.

В прошлом году я давал соответствующее поручение. Тем не менее поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана. Могу сказать, что в соответствии с договоренностями Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона доз. Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий. Говорят, что нужно чтобы глава государства подписал соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю правительству, администрации президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок. В конце концов мы должны дать возможность нашим гражданам привиться тем, чем они хотят. Проблему доступности вакцины Pfizer надо решить в кратчайшее время", - отметил президент.

Глава государства указал на то, что пандемия негативно сказалась на качестве образования. Поэтому требуется устранить недостатки, допущенные в прошлом учебном году, и не отстать в новом учебном году.

Единственный выход - переход к прежнему формату обучения. Поручаю правительству обеспечить возвращение учащихся и студентов к традиционному формату обучения в новом учебном году. Понятно, что в условиях появления новых штаммов коронавируса выполнить эту задачу нелегко. Поэтому необходимо разработать комплексный подход, который максимально обеспечит защиту учащихся и учителей", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что на фоне принятых антикризисных мер, таких как беспрецедентные фискальные вливания и мягкая денежно-кредитная политика, ускорились темпы инфляции. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продукты питания поднялись на 40% - это самый высокий показатель за десятилетие. В таких условиях инфляция в стране за первые полгода составила 7,9%. Острейшей проблемой стало подорожание продуктов питания. Пандемия обнажила уязвимость страны с точки зрения продовольственной безопасности.

Критика неспособности отечественной сельхозотрасли обеспечить внутренний рынок базовыми продуктами абсолютно справедлива. Помимо производственных издержек, ключевыми факторами ценообразования являются сезонность и непрозрачные посреднические схемы. Сезонность поставок, как следует из самого термина, абсолютно ожидаема, предсказуема, а значит и управляема. Решение данного вопроса лежит в создании современной и доступной инфраструктуры хранения продукции до следующего сезона. Поручения по строительству и модернизации овощехранилищ давались не раз. Но ситуация в лучшую сторону не меняется. Следует системно решить эту проблему. Поручаю правительству совместно с акимами разработать План строительства и модернизации овощехранилищ. Направьте часть денег из наших многочисленных программ поддержки именно на эти цели", - сказал глава государства.

Правительству совместно с НПП "Атамекен" поручено провести оценку эффективности действующих инструментов сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары и предложить пакет новых, более эффективных мер. Касым-Жомарт Токаев назвал важной и недопустимой проблемой наличие избыточных и непрозрачных посредников, которые "ломают" рынок под себя, получают сверхприбыли за счет производителей и потребителей. По его мнению, необходимо создать комиссии по расследованию подобных посреднических схем в регионах.

Еще один вызывающий беспокойство вопрос - обеспечение кормами. Ситуация усугубилась из-за неблагоприятных погодных условий и неэффективного прогнозирования. Только в Мангистауской области количество погибшего скота достигло 3 тысяч.

Акиматами и министерством сельского хозяйства не были приняты правильные решения. Не проводилась четкая и системная работа. В результате фермеры оказались в трудном положении. Нет никаких конкретных действий и обратной связи. Поэтому фермеры обратились за помощью непосредственно ко мне. Конечно, засуха - природное явление. Я это прекрасно понимаю. Но это только одна сторона вопроса. Прежде всего в такое непростое время профильное министерство должно было принимать оперативные и ответственные решения. Однако министерству не удалось эффективно организовать работу. Поэтому считаю правильным, чтобы министр Сапархан Омаров как лицо, несущее персональную ответственность за ситуацию в отрасли, подал в отставку", - сказал президент.

Правительству и акимам совместно с холдингом "Байтерек" было поручено в срочном порядке разработать комплекс мер для поддержки пострадавших фермеров.

Глава государства отметил, что рост реальных и номинальных доходов населения снизился, а изменения в видах доходов неудовлетворительны. Президент заявил, что, несмотря на увеличение социальных трансфертов, таких как пенсии, пособия и стипендии, трудовые доходы продолжают снижаться. В этом направлении необходимо принять срочные и масштабные меры. Это позволит повысить трудовые доходы и доходы от предпринимательства, снизить масштабы теневой экономики.

Особое внимание необходимо уделить ситуации на селе. По моему поручению в Жамбылской области реализован пилотный проект по увеличению доходов сельского населения. Результат неплохой - производство сельхозпродукции увеличилось в два раза, поголовье скота - на 24%. Сократилось количество безработных, получателей адресной социальной помощи, незарегистрированных самозанятых. Правительство должно рассмотреть возможность расширения этого проекта", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, качество ремонта дорог вызывает справедливые нарекания. Это особенно актуально в отношении платных дорог.

Недавние протесты "дальнобойщиков" и перевозчиков - тому подтверждение. Введение платных дорог - это правильное решение, соответствующее общемировой практике. Строить дороги только за счет бюджета в такой огромной стране невозможно. Кроме того, Казахстан должен зарабатывать на транзите. Но для этого важно обеспечить высокое качество таких дорог и отличный придорожный сервис. Бизнес и граждане должны понимать и, что называется, "чувствовать" новое качество дорожной инфраструктуры. Прошу правительство держать данный вопрос на особом контроле", - сказал глава государства.

Президент поручил Министерству энергетики и фонду "Самрук-Казына", в частности "КазМунайГазу", жестко контролировать ситуацию с нефтеперерабатывающими заводами, которые влияют на рынок ГСМ. Также правительству совместно с Фондом поручено принять меры по наказанию виновных в ситуации с неплановой остановкой Атырауского НПЗ. Агентство финансового мониторинга и Счетный комитет должны приступить к проверке казахстанских НПЗ на наличие "серых схем", связанных с отмыванием средств и доложить о ее результатах в первой декаде сентября.

В заключение глава государства высказался о качестве работы госаппарата. Госслужащие должны мобилизоваться в этот критический для нашего государства момент, проявлять инициативу, исполнительность и умение, желание принимать столь необходимые оперативные решения.

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