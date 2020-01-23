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Региональный социально-инновационный университет в Шымкенте лишили лицензии

22.01.2020, 19:54 6454
Шымкент. 22 января. Kazakhstan Today - Региональный социально-инновационный университет (РСИУ) в Шымкенте лишили лицензии, передает Kazakhstan Today.
 

В Региональном социально-инновационном университете в течение 2019 года дважды была проведена проверка на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере образования. Однако вуз не выполнил предписание Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

 
По информации ведомства, в этой связи Комитет обратился в суд для лишения вуза лицензии на право ведения образовательной деятельности. 9 января 2020 года Специализированный административный суд Шымкента удовлетворил предписание Комитета к РСИУ и принял решение о лишении вуза лицензии. Решение пока не вступило в законную силу.
 

Министерством будут приняты меры по переводу студентов для продолжения обучения в другие вузы. С этой целью сформирована рабочая группа. Перевод осуществляется в каникулярное время", - отметили в пресс-службе.

 
По информации МОН, ранее по итогам внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения в образовательной деятельности РСИУ. В частности, имеются факты зачисления абитуриентов без творческих экзаменов, без медицинской справки формы 086-У, без оригинала сертификата ЕНТ и без учета профильных предметов. Также зафиксированы факты несоблюдения расписания занятий.
 
 

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