Региональный социально-инновационный университет в Шымкенте лишили лицензии

Шымкент. 22 января. Kazakhstan Today - Региональный социально-инновационный университет (РСИУ) в Шымкенте лишили лицензии, передает Kazakhstan Today.

В Региональном социально-инновационном университете в течение 2019 года дважды была проведена проверка на предмет соблюдения законодательства Республики Казахстан в сфере образования. Однако вуз не выполнил предписание Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По информации ведомства, в этой связи Комитет обратился в суд для лишения вуза лицензии на право ведения образовательной деятельности. 9 января 2020 года Специализированный административный суд Шымкента удовлетворил предписание Комитета к РСИУ и принял решение о лишении вуза лицензии. Решение пока не вступило в законную силу.

Министерством будут приняты меры по переводу студентов для продолжения обучения в другие вузы. С этой целью сформирована рабочая группа. Перевод осуществляется в каникулярное время", - отметили в пресс-службе.

По информации МОН, ранее по итогам внеплановой проверки были выявлены грубые нарушения в образовательной деятельности РСИУ. В частности, имеются факты зачисления абитуриентов без творческих экзаменов, без медицинской справки формы 086-У, без оригинала сертификата ЕНТ и без учета профильных предметов. Также зафиксированы факты несоблюдения расписания занятий.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства