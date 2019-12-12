Не прошедшим проверку МОН вузам предложили объединиться или перепрофилироваться в колледжи

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В правительстве прошло заседание комиссии по оптимизации высших учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять строгие меры в отношении вузов, которые превратились в конторы по печатанию и выдаче дипломов . Сегодня в республике функционируют 132 вуза, из них 43% частные. В них обучается более 600 тыс. студентов, в том числе 191 тыс. в рамках государственного заказа. К сожалению, о качестве образования мы можем судить по уровню трудоустройства - каждый четвертый выпускник - безработный", - сказал в ходже заседания заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев.

По словам министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, в текущем году проверки были проведены в 34 вузах, в том числе 22 внеплановые.

Анализ показывает, что многими вузами допускаются нарушения требований законодательства. Наиболее распространенные проблемы - недостаточность штатных единиц и остепененности профессорско-преподавательского состава, низкий уровень трудоустройства выпускников, несоблюдение требований к минимальному контингенту учащихся, дефицит учебных площадей и общежитий. Эти проблемы напрямую связаны с низким потенциалом вузов, что не позволяет им обеспечивать установленные стандарты высшего образования", - констатировал министр.

Также имеются факты приема абитуриентов, не набравших пороговые баллы, без учета профильных предметов, не имеющих документов об образовании, сертификатов сдачи ЕНТ и другие грубые нарушения.

В результате проверок судами наложены административные штрафы и приостановлена деятельность лицензий пяти вузов , еще по пяти вузам принимаются решения.

Кроме того, прорабатывается вопрос наделения Минобразования полномочиями по отзыву и лишению лицензий вузов, совместно с ведущими вузами страны совершенствуется нормативно-правовая база по улучшению качества высшего образования.

Однако подобная практика наблюдается не во всех высших учебных заведениях. В нашей стране достаточно сильных вузов, ничем не уступающих зарубежным учебным заведениям", - заявил Аймагамбетов.

По информации пресс-службы, на заседании были заслушаны доклады ректоров вузов, где были выявлены нарушения: Академии "Кайнар", Казахской академии труда и социальных отношений, Каспийского общественного университета, Университета "Алматы", Центрально-Азиатского университета, Алматинской академии экономики и статистики, Казахского университета путей сообщения.

Министерством совместно с руководством вузов прорабатываются вопросы объединения учебных заведений либо перепрофилирования их в колледжи. Если же вузы не устранят нарушения, то с ними будут разбираться в судебном порядке, чтобы отозвать лицензию и добиться закрытия.

Повышение качества высшего образования - это ключевой вопрос обеспечения конкурентоспособности нашей страны. Поэтому к нему мы должно подойти максимально серьезно. Зачем нам нужны университеты, которые готовят некомпетентных и невостребованных специалистов, в плановом порядке пополняя ряды безработных? По отношению к ним будем принимать очень жесткие меры, вплоть до отзыва лицензий!", - резюмировал Бердибек Сапарбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства