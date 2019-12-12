Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановят лицензии еще пяти вузов, сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на брифинге в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Ранее мы говорили о том, что были приостановлены лицензии пяти вузов . Сейчас мы ведем дополнительные проверки в вузах, и по их результатам мы на днях приняли решение еще по пяти вузам. По ним мы тоже приостанавливаем лицензии. По закону у них есть 10 дней на обжалование этого решения. Если обжалования не будет или в суде не вынесут другого решения, мы сможем сказать, какие это вузы", - цитирует главу МОН Kazpravda.kz .

Министр отметил, что в вузах выявлено много проблем. Были выявлены факты, когда на первый курс поступают 5 студентов, а выпускаются 150.

На втором, третьем курсе недобросовестные вузы собирают студентов, отчисленных из других вузов. Согласно поручению президента, мы усилили требования к вузам, будут внедрены дополнительные механизмы для наведения порядка в сфере высшего образования", - добавил министр.

Кроме этого, Аймагамбетов рассказал о повышении стипендий казахстанским студентам.

Будет дополнительное выделение средств из республиканского бюджета. Расчеты все имеются. Как уже было сказано, студенты, обучающиеся на бакалавриате, магистратуре, докторантуре получат стипендию на 25% больше с 1 января. Для этого никаких проблем нет. Это поручение президента будет своевременно исполнено", - сказал спикер.

По его словам, для студентов высших учебных заведений будут выделяться порядка 13 миллиардов тенге в год.

Если к этому еще добавить студентов, которые обучаются в колледжах, это еще порядка 5-6 миллиардов тенге. Это достаточно большая сумма, но думаю, что это очень важное решение. И с 2016 года, как уже было сказано главой государства, размер стипендий не повышался. Поэтому студенты эту новость ждали очень давно, в этом плане, конечно, это очень большая поддержка и помощь для нашего студенчества", - продолжил министр.

Он отметил, что в регионах очень часто задавали вопросы о повышении стипендии на встречах населения с заместителем премьер-министра.

Особенно много спрашивали об этом те лица, которые обучаются в докторантуре, так как они на освобожденной основе постоянно занимаются наукой, обучаются. У большинства из них есть семьи и дети, и на их стипендию жить нелегко", - сказал Аймагамбетов.

Он уточнил, что стипендия повысится у всех пропорционально.

В данном случае есть у нас лица, которые получают повышенную стипендию в связи с успеваемостью, в связи с инвалидностью, в связи с утерей кормильца и так далее. Есть много разных категорий, и речь идет о том, что пропорционально на 25% у всех этих категорий будет повышаться стипендия", - заключил министр.

Девальвируется, дискредитируется вся система высшего образования! Подрывается репутация нашего государства!" - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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