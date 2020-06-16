Карагандинские выпускники-отличники выбирают отечественные вузы

Караганда. 15 июня. Kazakhstan Today - Карагандинская выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы Анара Сембекова, обладательница знака "Алтын белгі", несмотря на приглашения от зарубежных университетов, планирует поступить в отечественный вуз - Назарбаев университет, передает Kazakhstan Today.

Анара получила приглашения от Qunnipiak University в США и Hult International School of Business в Великобритании. Но в итоге ее выбор пал на Назарбаев университет, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Образование в сфере медицины лучше всего получать на родине по причине того, что в разных странах всегда своя специфика работы. А Назарбаев университет, в свою очередь, является лучшим высшим учебным заведением Казахстана. Я участвовала в двухнедельном лагере на базе университета и была поражена условиями обучения: лабораториями, оборудованием и профессорами. Все на высшем уровне", - рассказала выпускница.

Анара будет получать медицинское образование. "Даже в век высокоскоростного Интернета в данной сфере очень много белых пятен: неизлечимых болезней, непонятных явлений. У меня есть много идей для потенциальных исследований. В университетские годы планирую взяться за них и внести свою лепту в развитие здравоохранения", - заявила она.

Девушка также отметила, что планирует остаться в Казахстане, поближе к семье. В будущем она хочет много путешествовать и не исключает вероятность пожить несколько лет за границей. Но при этом убеждена в том, что надо "оставаться верным своей Родине".

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