Прием документов в докторантуру завершится в РК 10 августа

Нур-Султан. 31 июля. Kazakhstan Today - Прием документов в докторантуру в Казахстане будет осуществляться до 10 августа, передает Kazakhstan Today.

В связи с продлением карантинного режима прием документов в докторантуру будет осуществляться до 10 августа. Вступительные экзамены для поступления в докторантуру будут проводиться с 17 по 22 августа вузами самостоятельно. Зачисление в докторантуру завершится 28 августа", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

По информации ведомства, количество госгрантов на подготовку специалистов PhD составляет 1815.

Во время проведения экзаменов будет организована работа медицинского персонала, обеспечена рассадка поступающих в аудиториях с условием социального дистанцирования, также будет соблюдаться строгий масочный режим", - отмечается в сообщении.

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