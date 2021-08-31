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Школу на 120 мест сдали в эксплуатацию в Панфиловском районе

30.08.2021 7642
Фото: Акимат Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 30 АВГУСТА - В День Конституции в Панфиловском районе Алматинской области, в селе Аккудык, торжественно открыта школа имени Байбатшаева на 120 мест, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее школа была признана аварийной и закрыта. На строительство новой школы выделено 703,030 млн тенге. Подрядчик ТОО "Нур-Шапагат Курылыс " завершил объект в срок. Школа полностью укомплектована современной материальной базой, сообщили в пресс-службе акима Алматинской области. 
 
На открытии учебного заведения аким района Талгат Умиралиев поздравил всех с Днем Конституции. Он также рассказал о проводимой в регионе работе в сфере образования.
 

В настоящее время ежегодно в нашем районе поэтапно обновляются по 2-3 школы. Уже в этом году строятся две школы. В нескольких школах будет проведен капитальный ремонт. И сегодня во благо жителям этого села мы сдаём эту школу", - сказал аким.

 
Площадь новой школы составляет 2736,84 квадратного метра. В учебном заведении полного среднего образования обучаются 126 детей и преподают 8 учителей. Всего в регионе 27100 учащихся. В преддверии учебного года по району 2700 детей пойдут в первый класс, из них 11 - дети села Аккудык. 
 

В прежней школе не было спортзала. Летом урок физкультуры проходил на улице. А теперь в новой школе есть всё. Спасибо за такой большой спортзал. Я люблю спорт. В будущем мечтаю быть чемпионом", - рассказал первоклассник Зангар Айткожа. 

 
Кроме того, как сообщили в акимате, обновляются школы приграничных сел Панфиловского района. На строительство средней школы на 300 мест в селе Баскуншы выделено 1 млрд 709,483 млн тенге, на капитальный ремонт средней школы в селе Хоргос выделено 352 млн 970 614 тенге. В настоящее время начаты строительные работы на обоих объектах. 
 
Также на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт средней школы в селе Кишишыган из областного бюджета выделено 15,5 млн тенге, объявлен конкурс. В следующем году будет проведен капитальный ремонт двух школ.
 

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