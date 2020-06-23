К ЕНТ не допустили 164 абитуриента

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - 164 абитуриента не допустили к ЕНТ, сообщили в Национальном центре тестирования МОН РК, передает Kazakhstan Today.

В общей сложности количество недопущенных - 164 человека", - сказала заместитель директора Национального центра тестирования МОН РК Наужан Дидарбекова на брифинге.

По ее словам, 73 человека не были допущены к тестированию, 91 человек исключен за нарушение правил проведения ЕНТ во время тестирования.

Также спикер отметила, что два человека не были допущены к тестированию в связи с повышенной температурой.

Данные лица не были допущены к тестированию, для них будет организовано отдельное тестирование, которое будет проходить в другой день, в отдельной аудитории", - сказала Наужан Дидарбекова, отметив, что, если у тестируемого был контакт с заболевшим, ему необходимо иметь справку с отрицательным результатом теста на КВИ.





По данным об итогах первого дня, в ЕНТ приняли участие 6186. Количество набравших пороговый балл составляет 4222 человека (68,3%), набравшие свыше 130 баллов - 39 абитуриентов (0,6%).





По словам Наужан Дидарбековой, в настоящее время принимаются заявки на апелляцию. Окончательные результаты ЕНТ будут известны в августе.





В понедельник 10 007 выпускников подали заявление на сдачу ЕНТ. В 17 регионах страны проводится тестирование в 77 пунктах, из них 68 расположены в сельских населенных пунктах.





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