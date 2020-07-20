В 2021 году в Казахстане изменится система управления сферой образования

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане со следующего года изменится система управления сферой образования, сообщил на своей странице в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

То, как сегодня работают и взаимодействуют между собой районные, городские и областные органы образования, давно вызывает нарекания со стороны экспертов. Учитывая имеющиеся недостатки, принято решение менять ситуацию. По поручению президента принят закон, согласно которому уже с 2021 года районные и городские отделы образования станут подконтрольны и подотчетны профильным областным управлениям", - говорится в сообщении министра.

Он пояснил, что соответственно управление и финансирование отделов образования городов и районов теперь переходят на областной уровень и областной бюджет. Значит, проблемы и нужды каждой школы и каждого детского сада перейдут под контроль области. Это критически важный для всего образования шаг. Теперь, когда сельской школе потребуется ремонт и директор обратится за помощью в районный отдел образования, руководитель района подаст заявку не на имя акима района, а напрямую в областное управление образования.

Министр напомнил, что сейчас районные и городские отделы образования (а значит, школы и сады) подчиняются районным акимам, соответственно, их финансирование зависит от возможностей конкретного района или города. Новые меры помогут сократить путь от Министерства образования и науки до каждой школы и детского сада.

По словам Аймагамбетова, еще одним новшеством станет назначение руководителей отделов образования не акимами районов и городов, а руководителем областного управления образования.

При этом, согласно требованиям МОН, это должны быть кадры с практическими навыками и функционалом, люди, которые получили хороший опыт на нижестоящих руководящих должностях в той же системе образования. Факты назначения на эти должности лиц, напрямую не имеющих отношения к сфере образования, участившиеся в последние годы, должны быть исключены", - сообщил министр образования и науки.

Он также отметил, что имеются проблемы и по эффективности взаимодействия министерства и управлений образования. Это также связано с отсутствием административной и организационной подчиненности. МОН, в свою очередь, может влиять на сады, школы и колледжи только опосредованно - через ГОСО, учебные программы и НПА. Министерство не назначает руководителей управлений и отделов образования, не финансирует деятельность школ, садов, колледжей.

При этом надо понимать, что при действующей организационно-финансовой системе эффективно руководить около 20 тыс. организаций из министерства пока невозможно. К этому можно прийти только после поэтапного введения подушевого финансирования, полной цифровизации процессов, бухгалтерии, закупок, введения органов корпоративного управления при организациях образования и других мер", - считает министр.

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