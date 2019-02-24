25 февраля начнется прием документов на получение стипендии "Болашак"

Р¤РңС‚Рң: Liter.kz

Астана. 18 февраля. Kazakhstan Today - 25 февраля начнется прием документов на участие в конкурсе на получение стипендии "Болашак", передает Kazakhstan Today.

АО "Центр международных программ" объявляет о начале ежегодного конкурса на присуждение международной стипендии "Болашак" по программам обучения: магистратура, докторантура, резидентура и стажировки. Документы можно подать в ЦОНе в любом регионе республики, а также онлайн через портал egov.kz", - сообщается на сайте центра.

Прием документов продлится с 25 февраля по 31 августа 2019 года.

Напомним, международная стипендия "Болашак" была учреждена указом президента РК 5 ноября 1993 года. Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя академическое обучение (магистратуру, докторантуру) и научно-производственные стажировки в ведущих компаниях и университетах мира.

По данным на 1 июня 2018 года присуждено 12 898 стипендий "Болашак". В 2018 году стипендия присуждена 67 претендентам. Подготовлено 10 096 специалистов: 2858 - по программе бакалавриата, 5098 - магистратуры, 136 - аспирантуры, интернатуры и клинической ординатуры, 129 - докторантуры. Еще 1875 человек прошли стажировку.

Из общего числа выпускников 53% завершили обучение по гуманитарным специальностям, 37,8% - инженерно-техническим, 7,4% - медицинским и 1,8% - творческим специальностям.

По состоянию на июнь прошлого года на обучении находились 1255 стипендиатов, в том числе 14 человек по программе бакалавриата, 1067 - магистратуры, 120 - докторантуры, 1 - аспирантуры, 53 человека проходили стажировку.

Как свидетельствует статистика, в Великобритании и Ирландии обучение прошли 48,8% стипендиатов, в США и Канаде - 37,1%, в странах континентальной Европы - 4,7%, Азии и Океании - 4,8%, в Российской Федерации - 4,6%.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства