30 новых учебников на государственном языке презентовали в Сандыктауском районе Акмолинской области

Кокшетау. 14 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области дан старт серии презентаций 30 книг и учебных пособий, переведенных на казахский язык в рамках реализации проекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке", передает Kazakhstan Today.

Первый выезд информационно-разъяснительной группы в составе сотрудников Регионального проектного офиса "Рухани жангыру" и Молодежного ресурсного центра (МРЦ) Акмолинской области состоялся в Сандыктауский район, сообщила Региональная служба коммуникаций управления внутренней политики.

Гостей из Кокшетау с радостью ожидали в средней школе №1 села Балкашино ученики 9 и 10 классов с казахским языком обучения. Кайрат Сейказин, руководитель Регионального проектного офиса "Рухани жангыру" (именно в рамках этой госпрограммы реализуется презентуемый проект), и Гульзат Бекбауова, руководитель информационно-аналитического отдела МРЦ Акмолинской области, представили старшеклассникам и педагогам книги.

Они охватывают широкий спектр научных знаний, включая сферы философии, социологии, психологии, языкознания, экономики, менеджмента, предпринимательства, религиоведения, антропологии, журналистики и других научных дисциплин и сфер жизни.

Чтобы у всех вас было больше шансов поступить учиться дальше в колледжи и институты, важно уделять внимание своему самообразованию. И литература, презентуемая сейчас, окажет вам в этом неоценимую помощь", - подчеркнул Сейказин.

Перед молодежью сегодня открываются немалые перспективы. И при вашем упорстве в постижении дополнительных знаний вы добьетесь желаемых результатов, станете востребованными и конкурентоспособными специалистами в том деле, которое для себя выберете в будущей жизни", - отметила Бекбауова.

В течение сентября текущего года информационно-разъяснительная группа посетит с презентациями все районы Акмолинской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства