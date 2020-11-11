К размещению госзаказа не допустили 36 вузов - МОН

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане не были допущены к размещению госзаказа 36 вузов, передает Kazakhstan Today.





Основными причинами недопуска были недостоверные данные, предоставляемые вузами, неудовлетворительное качество образования, низкий уровень трудоустройства, сообщил вице-министр образования и науки Мирас Дауленов.





Он напомнил, что размещение государственного заказа проводится Республиканской комиссией, в состав которой входят представители общественных организаций, депутаты мажилиса, общественные деятели, представители государственных органов и члены НПП «Атамекен».





В результате, более 53 тысяч грантов присвоены обучающимся на основе проведенного ЕНТ. По словам Дауленова, с 1 сентября 2020 года повышена стоимость госзаказа. В государственных вузах она выросла с 342 тысяч до 955 тысяч тенге, в национальных - с 635 тысяч до 1 082 600 тенге. В докторантуре стоимость госзаказа повысилась с 1 307 000 тенге до 1 900 000 тенге.





«При повышении стоимости образовательного гранта министром образования Асхатом Аймагамбетовым поставлена задача по повышению заработной платы преподавателей в подведомственных МОНу вузах. Так, с 1 сентября 2020 года была повышена зарплата в среднем в государственных вузах со 160 тысяч до 210 тысяч тенге, в национальных - до 283 тысяч тенге. Мы считаем, что эта мера отразится на качестве высшего образования и будет стимулом по привлечению новых кадров в систему», - сказал он.

В настоящее время в стране функционируют 128 вузов. 25 государственных вузов реорганизованы в НАО со 100%-ным участием государства. Во всех вузах созданы советы директоров, утверждены структура и штатная численность. Сокращена отчетность вузов. Исключены зачетные книжки, протоколы заседаний комиссий, ведомости учета учебного времени преподавателей, план работы кафедры и другие.

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