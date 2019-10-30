Премии в организациях МОН достигали 400% от оклада, независимо от эффективности работы

Анализ показал, что имеют место факты необоснованного и непрозрачного премирования сотрудников, а именно: размеры премий в некоторых подведомственных организациях МОН могут составлять до четырехсот процентов от месячного должностного оклада работника без какой-либо связи с результатами их деятельности", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.
Также, по информации ведомства, анализ материально-технической базы позволил выявить факты нерационального использования зданий и помещений при фактически небольшой численности сотрудников. В частности, расходы на аренду здания НАО холдинг "Касіпкор" составили 52 547 140 тенге при общей площади здания в 1567 квадратных метров, тогда как общая штатная численность составляет 70 человек.
К примеру, заместитель председателя холдинга занимает кабинет в 144 квадратных метра, комната отдыха и приемная - 48 и 40 квадратных метров соответственно, руководитель структурного подразделения - 175 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, по итогам анализа целей и задач анализируемых субъектов квазигосударственного сектора установлено дублирование их функций с функциями некоторых департаментов МОН. При этом некоторые организации утратили актуальность своих функций с точки зрения прежних объемов государственного финансирования.
К примеру, АО "НЦПК "Орлеу" не задействован на 50% и дублирует программы курсов повышения квалификации других структур, таких как Центр педагогического мастерства при АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" и его филиалов, а также частных учебных центров и организаций", - уточнили в Антикоррупционной службе.
Также установлены признаки неэффективной реализации государственных заданий. В частности, вопросы при проведении анализа вызвала программа повышения квалификации холдинга "Касіпкор" - "Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке".
Из 20 слушателей только трое имели достаточный уровень знания английского языка для понимания материала курса, так как были преподавателями английского языка. Остальные слушатели в анкетах-отзывах отмечают в качестве существенной проблемы - незнание английского языка, притом что курс рассчитан на слушателей с уровнем английского языка не ниже Intermediate", - отметили в пресс-службе.
По мнению администратора проектного офиса ADAL BILIM Сергея Пена, в большей степени сомнения в эффективности деятельности и порядке исполнения государственных заданий вызывают подведомственные организаций МОН - АО "НЦПК "Орлеу" и НАО холдинг "Касіпкор", которые ежегодно осваивают значительные бюджетные средства.
Участники совещания отметили важность оптимизации, которая даст возможность высвободить неэффективно используемые средства, что, соответственно, позволит обеспечить конкурентоспособной заработной платой сотрудников министерства и повысить их благосостояние, особенно сотрудников территориальных подразделений. В то же время данная мера позволит не только удержать высококвалифицированные кадры на государственной службе, но и значительно снизить коррупционные риски.
По итогам совещания были определены пути дальнейшей реализации проекта, направленные на выработку мер по оптимизации подведомственных организаций МОН, заключили в пресс-службе.
Напомним, ранее министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов объявил о реорганизации министерства.
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