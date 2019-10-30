Премии в организациях МОН достигали 400% от оклада, независимо от эффективности работы

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Алика Шпекбаева состоялось рабочее заседание по вопросу оптимизации Министерства образования и науки. В рамках встречи проектный офис ADAL BILIM представил промежуточные результаты анализа отдельных подведомственных организаций МОН, передает Kazakhstan Today.

Анализ показал, что имеют место факты необоснованного и непрозрачного премирования сотрудников, а именно: размеры премий в некоторых подведомственных организациях МОН могут составлять до четырехсот процентов от месячного должностного оклада работника без какой-либо связи с результатами их деятельности", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

Также, по информации ведомства, анализ материально-технической базы позволил выявить факты нерационального использования зданий и помещений при фактически небольшой численности сотрудников. В частности, расходы на аренду здания НАО холдинг "Касіпкор" составили 52 547 140 тенге при общей площади здания в 1567 квадратных метров, тогда как общая штатная численность составляет 70 человек.

К примеру, заместитель председателя холдинга занимает кабинет в 144 квадратных метра, комната отдыха и приемная - 48 и 40 квадратных метров соответственно, руководитель структурного подразделения - 175 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по итогам анализа целей и задач анализируемых субъектов квазигосударственного сектора установлено дублирование их функций с функциями некоторых департаментов МОН. При этом некоторые организации утратили актуальность своих функций с точки зрения прежних объемов государственного финансирования.

К примеру, АО "НЦПК "Орлеу" не задействован на 50% и дублирует программы курсов повышения квалификации других структур, таких как Центр педагогического мастерства при АОО "Назарбаев интеллектуальные школы" и его филиалов, а также частных учебных центров и организаций", - уточнили в Антикоррупционной службе.

Также установлены признаки неэффективной реализации государственных заданий. В частности, вопросы при проведении анализа вызвала программа повышения квалификации холдинга "Касіпкор" - "Методика CLIL: предметно-языковое интегрированное обучение в процессе преподавания специальных дисциплин на английском языке ".

Из 20 слушателей только трое имели достаточный уровень знания английского языка для понимания материала курса, так как были преподавателями английского языка. Остальные слушатели в анкетах-отзывах отмечают в качестве существенной проблемы - незнание английского языка, притом что курс рассчитан на слушателей с уровнем английского языка не ниже Intermediate", - отметили в пресс-службе.

По мнению администратора проектного офиса ADAL BILIM Сергея Пена, в большей степени сомнения в эффективности деятельности и порядке исполнения государственных заданий вызывают подведомственные организаций МОН - АО "НЦПК "Орлеу" и НАО холдинг "Касіпкор", которые ежегодно осваивают значительные бюджетные средства.

Участники совещания отметили важность оптимизации, которая даст возможность высвободить неэффективно используемые средства, что, соответственно, позволит обеспечить конкурентоспособной заработной платой сотрудников министерства и повысить их благосостояние, особенно сотрудников территориальных подразделений. В то же время данная мера позволит не только удержать высококвалифицированные кадры на государственной службе, но и значительно снизить коррупционные риски.

По итогам совещания были определены пути дальнейшей реализации проекта, направленные на выработку мер по оптимизации подведомственных организаций МОН, заключили в пресс-службе.

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