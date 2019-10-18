Аймагамбетов объявил о реорганизации Министерства образования и науки

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов объявил о реорганизации министерства, передает Kazakhstan Today.

По мнению министра, важнейшим вопросом является эффективность самого министерства - налаженность внутренних бизнес-процессов, отсутствие дублирования функций, понятный и чётко определённый функционал каждого сотрудника, обеспечение комфортных условий для работы подразделений и их слаженная работа.

Нами был проведён функциональный анализ. Выявлены вопросы, требующие корректировки. К примеру, акценты в работе основных подразделений были в большей части не на стратегии и определении образовательной политики, а на текущей операционно-хозяйственной работе. Основные профильные департаменты: дошкольного и среднего образования, ТиПО и высшего и послевузовского образования, загружены не свойственной им работой по конкурсным процедурам, составлению технических спецификаций для госзакупок, принятием работ, подписанием актов, составлением бюджетных заявок и так далее. При этом главное их предназначение по определению политики в своих сферах - работа с НПА и координация работы - отходит на второй план. По ряду сотрудников и подразделений было отмечено дублирование функций и выявлены противоречия", - сообщил министр на своей странице в Фейсбуке.

Он отметил, что анализ нагрузки на структурные подразделения показал диспропорции, которые сильно разнились. К примеру, нагрузка на одного сотрудника департамента высшего и послевузовского образования была в 7 раз больше, чем у другого сервисного департамента.

Для решения этих и других вопросов проводится реорганизация министерства. Теперь все вопросы госзакупок, актов выполненных работ, освоения, составления техспецификаций отходят департаменту финансов, который теперь станет департаментом финансов и госзакупок. Вопросы подготовки бюджетных заявок полностью переходят департаменту бюджетного планирования. Вице-министры и профильные департаменты будут заниматься только формированием государственной политики по своим направлениям, правовым обеспечением и координацией деятельности в этих сферах. Комитет по контролю в сфере образования и науки также будет реорганизован в Комитет по обеспечению качества. А это значит изменение миссии и задач Комитета. Теперь задача не только проверить и обнаружить нарушения, а оказать еще и методологическую помощь. Ведь проверка - это не самоцель, поэтому Комитет, например, будет указывать в каком классе, по какой теме, в каком месте есть западающие, проблемные зоны и давать детальные рекомендации по решению этих проблем", - проинформировал Аймагамбетов.

Он также сообщил, что департамент дошкольного и среднего образования трансформируется в Комитет дошкольного и среднего образования с увеличением количества сотрудников за счет других подразделений. При этом общая штатная численность министерства не увеличивается, более того, планируется в дальнейшем некоторое сокращение в рамках вакансий.

Отдельно нами утверждается программа по усилению потенциала сотрудников министерства через повышение квалификации и обучение . Готовится целевая программа по направлению на курсы и обучению по программам магистратуры и так далее. Изменения обычно выводят из зоны комфорта и могут восприниматься болезненно. Тем не менее, уверен, что четкие и понятные бизнес-процессы, должностные инструкции и функционал каждого подразделения и сотрудника, вкупе с правильной постановкой приоритетов и задач позволят повысить эффективность нашей работы", - резюмировал министр.





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