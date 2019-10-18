Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане реорганизованы 25 вузов. Соответствующее постановление приняло правительство РК, передает Kazakhstan Today.

Согласно документу от 11 октября 2019 года, указанные высшие учебные заведения, ранее являвшиеся республиканскими государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения, преобразуются в некоммерческие акционерные общества (НАО) со 100%-ным участием государства в уставном капитале. Права владения и пользования государственными пакетами акций НАО передаются Министерству образования и науки Республики Казахстан.

В список реорганизуемых вузов вошли: Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова, Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина, Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова, Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева, Кызылординский университет имени Коркыт Ата, Павлодарский педагогический университет, Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова, Атырауский университет имени Халела Досмухамедова, Университет имени Шакарима города Семея, Карагандинский индустриальный университет, Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, Карагандинский технический университет, Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова, Рудненский индустриальный институт, Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова, Казахский национальный женский педагогический университет, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

Кроме этого, РГП на ПХВ "Таразский государственный педагогический университет" МОН РК и РГП на ПХВ "Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати" МОН РК путем слияния преобразуются в НАО "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати".

РГП на ПХВ "Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова" МОН РК преобразуется в НАО "Торайгыров университет".

РГП на ПХВ "Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова" МОН РК и РГП на ПХВ "Костанайский государственный педагогический университет имени Умирзака Султангазина" МОН РК путем слияния преобразуются в НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова".

РГП на ПХВ "Казахский национальный университет имени аль-Фараби" МОН РК и его дочерние государственные предприятия "Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов", "Научно-исследовательский институт математики и механики", "Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии", "Научно-исследовательский институт проблем экологии", "Центр физико-химических методов исследования и анализа", "Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики", "Научно-технологический парк" и "Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа" путем слияния преобразуются в НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".





Напомним, ранее в бюджетах казахстанских вузов нашли резервы для повышения зарплаты преподавателям.

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