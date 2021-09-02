В Алматинской области открыто 6 новых школ

ТАЛДЫКОРГАН. 1 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области продолжается строительство новых школ. Особое внимание в этом вопросе уделяется сельским местностям. В день знаний в Алматинской области ученики переступили порог шести новых школ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Двери школы-гимназии №1 имени Абая в городе Талдыкоргане вновь распахнулись после капитального ремонта, в этом году школа в 48-й раз встречает своих учеников. В первый класс в школу №1 зачислено 174 ребенка, вместе с ними в этом году впервые сядут за парты около 50 тысяч первоклассников нашей области.

Директор школы-гимназии Самгат Долаев поздравил родителей, учеников и педагогический коллектив с долгожданным событием.

Сегодня День знаний, начало нового учебного года. Хочется пожелать ученикам и учителям, пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на знания и достижения! В рамках 175-летнего юбилея Абая в прошлом году начат капитальный ремонт школы. В марте мы должны были закончить полностью. Но по разным причинам ремонтные работы закончились позже срока. Но ко Дню знаний мы успели. И учителя, и родители довольны", - сказал в своей поздравительной речи директор школы.

Также в День знаний в Илийском районе Алматинской области произошло большое событие: торжественно распахнули свои двери три новые школы в селах Карой, Боралдай и Косозек. И для школьников села Аккудык Панфиловского района прозвенел звонок в новой школе на 120 мест. Новое учебное заведение на 450 мест в селе Батан Карасайского района тоже наполнилась детскими голосами.

Завершились строительные работы в средней школе на 180 мест с дошкольным мини-центром, рассчитанным на 25 детей, в селе Абай Ескельдинского района.

До конца 2021 года должно завершиться строительство еще трех школ на 2700 мест. На сегодняшний день их строительство проходит в селах Жапек батыр Илийского района, Уштерек Карасайского района и в городе Талгаре.

Важно подчеркнуть, что в этом году капитальный ремонт проводится в 19 школах. До начала учебного года планируется завершить капитальный ремонт 9 школ. До конца 2021 года запланировано завершение капитального ремонта еще 9 школ области.

Напомним, предстоящий учебный год будет проходить в традиционном формате со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Все школы без исключения будут придерживаться мер безопасности во избежание распространения вируса среди детей. По данным управления образования Алматинской области, более 52 тысяч учителей получили вакцину от коронавируса.

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