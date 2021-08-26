В Алматы построят 8 новых государственных школ - Сагинтаев

АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на августовском совещании рассказал о строительстве новых школ и детсадов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Несмотря на карантинные ограничения, в целях снижения дефицита ученических мест и дальнейшего расширения сети городских образовательных учреждений с прошлого года мы начали реализацию сразу нескольких проектов", - подчеркнул Сагинтаев.

Так, в настоящее время в городе ведется строительство 8 государственных школ на 12 600 мест, а также 17 новых корпусов к действующим школам на 8263 места.

9 новых корпусов на 4150 мест будут введены в эксплуатацию уже к началу этого учебного года, еще 8 на 4113 мест начнут действовать к концу года. Кроме того, в начале учебного года в городе планируется открыть 8 частных школ на 2120 мест.

На ближайший период запланировано строительство еще 4 государственных школ на 3500 мест, 11 новых корпусов на 4400 мест, а также совместно с частными инвесторами проведение реновации 4 школ с увеличением их проектной мощности и открытие 5 частных организаций на 6 тыс. мест.

По плану продолжается также сейсмоусиление и капитальный ремонт зданий нескольких школ. В этой связи часть учащихся перевели в другие учебные заведения.

На совещании Сагинтаев также рассказал, какая работа ведётся в сфере дошкольного воспитания и образования.

По его словам, с начала года в городе открыто 72 частных детских сада, которые сейчас посещают более 4 тысяч детей, при этом 42 из них открылись за летний период.

Мы уже наблюдаем хорошую тенденцию по привлечению частного сектора в дошкольную сферу. Это стало возможным благодаря активной разъяснительной работе, которая проводится среди частных инвесторов, а также значительной поддержке акимата города", - сказал аким города.

Всего в Алматы действуют 860 дошкольных организаций, 189 из которых являются государственными. Сады посещают 69 490 детей в возрасте от 1 года до 6 лет.

Чтобы снизить дефицит мест в детсадах, с прошлого года в Алматы активно внедряется механизм субсидирования за счет средств местного бюджета стоимости питания во вновь открытых частных детских садах, работающих в рамках госзаказа. Эта инициатива акимата, поддержанная правительством, направлена также на оказание поддержки родителей воспитанников частных дошкольных организаций, обеспечение большей доступности частных организаций, а также уравнивание стоимости посещения между государственными и частными детскими садами.

Продолжается возведение новых детских садов. На сегодня завершено строительство 3 государственных детских садов по 360 мест в Бостандыкском и Наурызбайском районах и продолжается строительство детского сада на 280 мест в Турксибском районе. Также запланировано строительство еще 10 государственных дошкольных организаций на 1920 мест. После капитального ремонта и сейсмоусиления полностью готов к приему детей государственный детский сад в Ауэзовском районе на 315 мест, который был возвращен из долгосрочной аренды. В рамках этих же мер по возврату будет проведена реконструкция 2 зданий бывших государственных детских садов на 640 мест. Кроме этого акимат выкупит еще 4 детских сада в Алмалинском, Ауэзовском и Жетысуском районах, каждый из которых рассчитан на 320 мест", - сообщает пресс-служба акима.

Сагинтаев поручил управлению комфортной городской среды совместно с управлением образования обеспечить должный контроль за ходом текущих строительных и ремонтных работ, обеспечить их своевременное и качественное завершение.

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