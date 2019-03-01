В МОН рассказали о повышении зарплаты работникам сферы образования

Астана. 28 февраля. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова сегодня на заседании правительства доложила о планах ведомства по исполнению поручений главы государства, данных на XVIII съезде партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

Как сообщила министр, увеличение заработных плат низкооплачиваемых работников сферы образования будет осуществляться дифференцированно до 30%.

"Увеличится заработная плата 500 тыс. человек системы образования, в том числе воспитателей и помощников воспитателей дошкольных организаций и интернатных учреждений, методистов, социальных педагогов, психологов детских садов и колледжей, работников организаций дополнительного образования, библиотекарей, вожатых, бухгалтеров, делопроизводителей, уборщиков, дворников, сторожей, кочегаров, сантехников, электриков и других", - доложила Шамшидинова.

Также МОН совместно с Министерством труда и социальной защиты населения ведут работы по детальному определению категорий работников и размера повышения должностных окладов, пишет портал primeminister.kz

Вместе с тем в целях повышения качества образования в 2019-2021 годах пройдут курсы переподготовки по обновленному содержанию образования 144 тыс. учителей, 82 тыс. классных руководителей и психологов, 15,5 тыс. специалистов колледжей и 2,4 тыс. преподавателей вузов. В настоящее время 11 423 учителей-предметников естественно-научного цикла, прошедших языковые курсы, преподают в 764 школах.

"С 2020 года средства, предусмотренные для прохождения данных курсов, будут перенаправлены в высшие учебные заведения для подготовки учителей, преподающих на английском языке. При этом будет учитываться уровень трудоустройства выпускников вузов. Начиная с этого года, в школы будут прибывать выпускники вузов, владеющих языком", - сообщила министр образования и науки.

Кроме того, глава МОН проинформировала, что будет введена новая методика финансирования строительства и проведения капитального ремонта школ. Объем финансирования будет определяться в зависимости от контингента учащихся. Место строительства школ будет входить в компетенцию местных исполнительных органов. Образовательные программы всех уровней образования будут актуализированы в соответствии с современными требованиями.

Наряду с этим будут определены 20 продвинутых вузов и 180 современных колледжей. Для этого совместно с Минтрудом будут обозначены 100 приоритетных профессий и основные критерии отбора организаций образования.

"В сотрудничестве с общественностью и работодателями будут определен список университетов и колледжей и актуализированы их образовательные программы в соответствии с требованиями экономики. Также будет предусмотрено повышение квалификации преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения. В учебный процесс будут привлечены иностранные специалисты", - доложила Шамшидинова.

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