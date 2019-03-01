В МОН рассказали о повышении зарплаты работникам сферы образования

Как сообщила министр, увеличение заработных плат низкооплачиваемых работников сферы образования будет осуществляться дифференцированно до 30%.
"Увеличится заработная плата 500 тыс. человек системы образования, в том числе воспитателей и помощников воспитателей дошкольных организаций и интернатных учреждений, методистов, социальных педагогов, психологов детских садов и колледжей, работников организаций дополнительного образования, библиотекарей, вожатых, бухгалтеров, делопроизводителей, уборщиков, дворников, сторожей, кочегаров, сантехников, электриков и других", - доложила Шамшидинова.
Также МОН совместно с Министерством труда и социальной защиты населения ведут работы по детальному определению категорий работников и размера повышения должностных окладов, пишет портал primeminister.kz.
Вместе с тем в целях повышения качества образования в 2019-2021 годах пройдут курсы переподготовки по обновленному содержанию образования 144 тыс. учителей, 82 тыс. классных руководителей и психологов, 15,5 тыс. специалистов колледжей и 2,4 тыс. преподавателей вузов. В настоящее время 11 423 учителей-предметников естественно-научного цикла, прошедших языковые курсы, преподают в 764 школах.
"С 2020 года средства, предусмотренные для прохождения данных курсов, будут перенаправлены в высшие учебные заведения для подготовки учителей, преподающих на английском языке. При этом будет учитываться уровень трудоустройства выпускников вузов. Начиная с этого года, в школы будут прибывать выпускники вузов, владеющих языком", - сообщила министр образования и науки.
Кроме того, глава МОН проинформировала, что будет введена новая методика финансирования строительства и проведения капитального ремонта школ. Объем финансирования будет определяться в зависимости от контингента учащихся. Место строительства школ будет входить в компетенцию местных исполнительных органов. Образовательные программы всех уровней образования будут актуализированы в соответствии с современными требованиями.
Наряду с этим будут определены 20 продвинутых вузов и 180 современных колледжей. Для этого совместно с Минтрудом будут обозначены 100 приоритетных профессий и основные критерии отбора организаций образования.
"В сотрудничестве с общественностью и работодателями будут определен список университетов и колледжей и актуализированы их образовательные программы в соответствии с требованиями экономики. Также будет предусмотрено повышение квалификации преподавателей колледжей и мастеров производственного обучения. В учебный процесс будут привлечены иностранные специалисты", - доложила Шамшидинова.
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