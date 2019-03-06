Глава МОН призвала общественность участвовать в процессе проверки учебников

Астана. 5 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова рассказала о проводимой работе по улучшению качества казахстанских учебников и призвала общественность участвовать в процессе проверки и редактирования учебников, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Куляш Шамшидинова сообщила, что скоро будет проводиться общественная читка учебников. "Пожалуйста, принимайте участие. Мероприятие будет организовано центром "Учебник" и департаментом дошкольного и среднего образования МОН РК", - сказал она.

Глава ведомства отметила, что на днях завершила работу Республиканская комиссия 2019 года, которая отправила на повторную доработку некоторые учебники начальной школы.

Учебник - это лишь один из инструментов обучения детей. При новых стандартах идет подготовка как учительских кадров, так и экспертов и авторов. Поэтому в один день авторы, наверное, не смогут перестроиться. Как видите, есть определенные недостатки", - сказала министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства