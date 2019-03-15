В школах Алматы открыли "Гостиные для родителей"

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В школах Алматы благодаря проведённой оптимизации административных площадей открыли "Гостиные для родителей", передает Kazakhstan Today.

Проектный офис "Алматы - Адалдык Аланы" совместно с управлением образования и департаментом по делам государственной службы провел мониторинг занимаемых площадей. В результате из 204 функционирующих школ в городе в 34 произведена оптимизация кабинетов административного персонала, в том числе директоров школ. Высвободившиеся площади были переданы для нужд школы и повышения качества учебно-воспитательного процесса, сообщили в пресс-службе акима города.

В акимате отметили, что в результате проведенной оптимизации во всех школах стала возможным реализация проекта "Родительская гостиная". В высвобожденных кабинетах организованы кружки робототехники, сеансы психологической релаксации, где работают психологи, инспекторы по делам несовершеннолетних, а также администрации школ проводят встречи с родителями.

Как считают в акимате, родительская общественность каждой школы города должна иметь свою собственную площадку для решения глобальных проблем воспитания детей, проведения бесед с "трудными" подростками, а также рассмотрения предложений по совершенствованию воспитательного процесса.

"Семья и школа - два неразрывных элемента, необходимых для воспитания подрастающего поколения. Поэтому в современном образовательном процессе соблюдение тесного взаимодействия по линейке "педагог - родитель - ребенок - школьный психолог" особо необходимо", - отметил руководитель проектного офиса "Алматы - Адалдык Аланы" Александр Братенков.

В этой связи сегодня на базе СШ №110 в микрорайоне Айнабулак-3 с участием представителей общественности состоялась презентация данного проекта.

"Открытие проекта "Родительской гостиной" реализовано благодаря содействию антикоррупционного проекта "Алматы - адалдык аланы". Дан старт новому формату работы с родительской общественностью под названием "Родительская гостиная", - сказала директор школы Жанар Абитова.

По информации пресс-службы, в летний период в некоторых школах города в рамках текущего планового ремонта будут модернизированы классные кабинеты с размещением камер, либо дверей с оконными отверстиями, благодаря которым родители всегда смогут наблюдать за образовательным процессом своего ребенка.

Проектный офис "Алматы - Адалдык Аланы" был открыт в конце прошлого года, совместно с акиматом города Алматы и Агентством по делам государственной службы и противодействию коррупции. Основная цель и задачи офиса - минимизация уровня бытовой коррупции и улучшение качества государственных услуг.

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