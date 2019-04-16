Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - МОН рассматривает возможность засчитывать учителям в стаж работы обучение в вузах, сообщила министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова на пресс-конференции в правительстве, передает Kazakhstan Today.

Глава МОН сообщила, что обсуждается и согласовывается с центральными государственными органами вопрос о включении учителям в стаж работы годы обучения в вузах.

Если человек закончил педагогический вуз и сразу пришел работать в школу, безотрывно работает в школе, то при выходе на пенсию учитывается стаж обучения в педагогическом вузе за общий стаж", - сказала она.

По словам Шамшидиновой, законопроект "О статусе педагога" будет внесен на обсуждение в мажилис к августу 2019 года.

Что касается пенсионного возраста. Эти вопросы рассматриваются пенсионным законодательством страны. Учительство входит в категорию гражданских служащих, поэтому этот вопрос будет рассматриваться совместно со всеми", - уточнила она.

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