Студентов Карагандинской области расспросили о коррупции в вузах и колледжах

Караганда. 19 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области провели опрос студентов по поводу коррупции в учебных заведениях, передает Kazakhstan Today.

Анонимное анкетирование было проведено акиматом области совместно с областным департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Анкетированием было охвачено 320 студентов высших учебных заведений. В целом результаты опроса показали благоприятную ситуацию, но есть моменты, на которые необходимо обратить внимание. К примеру, из числа опрошенных студентов 43 человека (13,5%) не отрицают случаи коррупции в учебном заведении, где они обучаются. Это наблюдается в КарГУ имени Е. Букетова (6,3%), КарГТУ (5,3%), Академии "Болашак" (1,9%). 5% отмечают степень коррумпированности - 5 баллов. Результат поставленного вопроса оценивался по 5-балльной шкале, где 1 балл указывал на полное отсутствие коррумпированности, 5 баллов - на очень сильную коррумпированность", - уточнили в пресс-службе антикоррупционного департамента.

Очень сильную коррумпированность отмечают студенты КарГУ имени Букетова (3,1%), Академии "Болашак" (1,2%), КарГТУ ( 0,9%). 6,0% считают, что избежать коррупционных отношений в вузе невозможно (КарГУ имени Е. Букетова - 5,0%, Академия "Болашак" - 1,0%).

На вопрос: "Кем, по вашему мнению, чаще инициируются коррупционные отношения в системе высшего образования?" 126 человек (39,0%) ответили, что инициаторами выступают сами обучающиеся, 94 человека (29,0%) выбрали ответ "обучающимися и преподавателями в равной степени", 69 человек (22,0%) ответили "преподавателями" и 19 человек (6,0%) ответили "администрацией вуза", - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что 95,0% опрошенных не вступали в коррупционные отношения в университете, 5% не отрицают данный факт.

Анализ также показал, что 142 человек (44,0%) выразили готовность сообщить о фактах коррупции в вузе, 114 человек (36,0%) готовы делать это "анонимно", 16 человек (5%) не желают, а 22 человека (7%), скорее, не желают сообщать о коррупции.

Аналогичная работа проведена среди студентов в организациях технического и профессионального образования области. В опросе принимали участие более 10 колледжей с охватом 350 человек.

Результаты показывают, что в колледжах тоже имеются риски проявления коррупции. Так, из числа опрошенных 52 студента (15%) знают о случаях коррупции в ссузе (Карагандинский колледж автомобильного транспорта 2,8%, Карагандинский гуманитарный колледж 2,0%, Карагандинский политехнический колледж 1,7%, машиностроительный колледж, КА "Болашак" 3,4%).

145 человек (42%) отмечают, что можно избежать коррупционных отношений в учебном заведений и 12 человек (4%) ответили: "Скорее нет" (Карагандинский колледж технологии и сервиса - 5 человек, КА "Болашак" - 4 человека, Карагандинский машиностроительный колледж - 3).

Также студенты отмечают, что инициатором коррупционных отношений выступают сами студенты - 166 человек (48%) и 101 (29%)человек ответил, что инициатором могут быть "как студенты, так и педагоги в равной степени".

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