В Алматы открыта Международная междисциплинарная школа Высшей школы экономики (ФОТО)

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в Almaty Management University (AlmaU) открылась Международная междисциплинарная школа Высшей Школы Экономики (Российская Федерация), передает Kazakhstan Today.

Впереди у участников Международной междисциплинарной школы пять дней занятий с насыщенной программой, которая включает в себя лекции, тренинги, семинары. В качестве руководителей которых выступят лучшие учёные умы России и Казахстана", - сообщили в Генеральном консульстве РФ в Алматы.

В ведомстве пояснили, что программа предусматривает четыре важнейших блока подготовки: Школа "Экономика и финансы" (руководитель доцент Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Анастасия Степанова), Школа "Экономическое поведение глазами социологов" (руководитель профессор департамента социологии Факультета социальных наук НИУ ВШЭ, доктор социологических наук Светлана Барсукова), Школа "Науки о данных" (руководитель профессор департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, доктор физико-математических наук Сергей Кузнецов), Школа "Теории и методы сетевого анализа" (руководитель заведующая Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, PhD Валентина Кускова).

В Генконсульстве также отметили, что Международная междисциплинарная школа (ММШ-2019) - совместный проект НИУ ВЭШ и AlmaU, участниками которого стали лучшие студенты и выпускники из 14 стран мира. Основная цельММШ-2019 - развитие международных образовательных Исследовательских и профессиональных связей молодёжи из разных стран.

На открытии ММШ присутствовали слушатели программ, преподаватели и почётные гости. В качестве спикеров на церемонии открытия выступили президент AlmaU, доктор бизнес-администрирования Асылбек Кожахметов, проректор НИУ ВЭШ, кандидат экономических наук Иван Простаков, генеральный консул РФ в Алматы Евгений Бобров, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в РК, кандидат философских наук Ирина Переверзева, руководитель проекта ММШ-2019, доктор экономических наук Татьяна Четвернина. Высокие гости говорили о важности межгосударственных вузовских связей, которые дают возможность генерации новых знаний, приобретению современными студентами широких взглядов на изучаемые науки и социальные процессы, происходящие в динамично развивающемся мире.

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