Выпускники НИШ Кызылорды получили возможность продолжить образование в зарубежных и отечественных вузах

Фото: kyzylorda.gov.kz

Кызылорда. 9 августа. Kazakhstan Today - 158 выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы Кызылорды приняты в отечественные и зарубежные вузы. Из них 98% стали обладателями образовательных грантов ведущих университетов Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья, передает Kazakhstan Today.

В этом году увеличилось количество поступивших в Назарбаев Университет. Возможность бесплатно обучаться в одном из лучших вузов страны получили еще 30 кызылординских выпускников. Более десяти детей стали обладателями образовательных грантов международных университетов Гонконга, Венгрии, России на медицинские, научные и технические специальности", - отмечается на сайте акимата Кызылорды.

При этом большая часть выпускников была зачислена на бесплатное обучение в отечественные вузы, занимающиеся подготовкой специалистов в сферах медицины, инженерии, педагогики, IT и других.

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